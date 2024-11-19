Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VIỆT VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 160/53D Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Nghiên cứu sâu về thị trường hợp đồng tương lai trong và ngoài nước, tiến hành phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật các loại sản phẩm hợp đồng tương lai, cổ phiếu để cung cấp cho khách hàng những khuyến nghị đầu tư chính xác và kịp thời.

Theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, thay đổi chính sách và động thái của ngành, phân tích ảnh hưởng của chúng đối với thị trường hợp đồng tương lai, cổ phiếu, và viết các báo cáo nghiên cứu chất lượng cao.

Cung cấp hỗ trợ phân tích thị trường chuyên nghiệp cho đội ngũ nội bộ của công ty, tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chiến lược đầu tư.

Sản xuất các bài viết và video về hợp đồng tương lai, cổ phiếu dựa trên các điểm nóng tài chính.

Đảm nhận việc livestream trực tuyến về hợp đồng tương lai, cổ phiếu, phân tích các xu hướng thị trường theo thời gian thực.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng thuyết trình, diễn đạt và giao tiếp tốt; có khả năng viết các báo cáo nghiên cứu và khuyến nghị đầu tư chất lượng cao.

Thành thạo các phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật, có khả năng nghiên cứu thị trường và phân tích đầu tư độc lập.

Có kiến thức lý luận tài chính vững chắc và kinh nghiệm phong phú trong phân tích thị trường hợp đồng tương lai

Thành thạo các quy tắc giao dịch và cơ chế vận hành của thị trường hợp đồng tương lai, cổ phiếu.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VIỆT VINH Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng lương hàng tháng từ 30 triệu đến 50 triệu VNĐ. Gồm lương cơ bản + lương hiệu suất.

Lương cơ bản trong thời gian thử việc là 85%, sau khi chuyển chính thức công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội. Nhân viên có khả năng làm việc xuất sắc có thể được chuyển chính thức sớm hơn.

85%

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

Làm việc tại môi trường startup năng động, trẻ trung, có sức bật nhanh cùng các Lãnh đạo nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, luôn hỗ trợ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VIỆT VINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin