Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Phân tích đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 259 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Phát triển khách hàng trên data khách hàng trưởng phòng giao cho, tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng hiện tại;
Hỗ trợ mở tài khoản, tư vấn danh mục đầu tư, hỗ trợ đặt lệnh cho khách hàng và hỗ trợ thực hiện các giao dịch liên quan đến chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng;
Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, chứng khoán phái sinh, kỹ năng sale, kỹ năng quản lý danh mục... để nâng cao khả năng tư vấn đầu tư và bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy
Có tinh thần học hỏi, chịu khó, mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng
Có khả năng giao tiếp tốt
Yêu thích và muốn tìm hiểu về lĩnh vực tài chính – chứng khoán

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa Hồng cao nhất thị trường 100 %
Được ký hợp đồng chính thức với lương cố định + Lương kinh doanh + Hoa hồng
Được định hướng nghề nghiệp trở thành Nhà môi giới Chứng Khoán chuyên nghiệp, với thu nhập dự kiến sau một năm: 20 – 30 triệu/tháng
Được tham gia các khóa đào tạo về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, chứng khoán phái sinh, kỹ năng sale và quản lý danh mục
Các bạn sinh viên đáp ứng được điều kiện của MBS sẽ nhận mức lương hỗ trợ 3.000.000 VND/tháng trong thời gian tập sự
Hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty theo quy định, Du lịch trong nước và nước ngoài theo chương trình của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Sunny tower, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

