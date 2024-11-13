Tuyển Phân tích đầu tư Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

1. Tìm kiếm, đề xuất các vị trí quảng cáo DOOH mới theo mục tiêu kinh doanh của Công ty:

Khảo sát, chụp hình, phối cảnh minh họa.

Đánh giá tính khả thi, hiệu quả về: xin giấy phép, kỹ thuật, khả năng bán hàng...

Thương lượng, đàm phán với chủ cho thuê mặt bằng.

Đề xuất đầu tư.

Ký kết hợp đồng và theo dõi hợp đồng.

Thực hiện các công việc liên quan đến thuế cho các hợp đồng đầu tư.

2. Phụ trách các Đề án đầu tư DOOH do cấp trên phân công:

Khảo sát vị trí, vẽ họa đồ vị trí, vẽ kỹ thuật

Báo cáo đầu tư.

Liên hệ, thương lượng, đàm phán với các đối tác theo phân công của cấp trên.

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu.

