Tuyển Phân tích đầu tư Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
- Hồ Chí Minh:
- 222 Pasteur
- Phường Võ Thị Sáu
- Quận 3
- TP. Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
1. Tìm kiếm, đề xuất các vị trí quảng cáo DOOH mới theo mục tiêu kinh doanh của Công ty:
Khảo sát, chụp hình, phối cảnh minh họa.
Đánh giá tính khả thi, hiệu quả về: xin giấy phép, kỹ thuật, khả năng bán hàng...
Thương lượng, đàm phán với chủ cho thuê mặt bằng.
Đề xuất đầu tư.
Ký kết hợp đồng và theo dõi hợp đồng.
Thực hiện các công việc liên quan đến thuế cho các hợp đồng đầu tư.
2. Phụ trách các Đề án đầu tư DOOH do cấp trên phân công:
Khảo sát vị trí, vẽ họa đồ vị trí, vẽ kỹ thuật
Báo cáo đầu tư.
Liên hệ, thương lượng, đàm phán với các đối tác theo phân công của cấp trên.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu.
Khảo sát, chụp hình, phối cảnh minh họa.
Đánh giá tính khả thi, hiệu quả về: xin giấy phép, kỹ thuật, khả năng bán hàng...
Thương lượng, đàm phán với chủ cho thuê mặt bằng.
Đề xuất đầu tư.
Ký kết hợp đồng và theo dõi hợp đồng.
Thực hiện các công việc liên quan đến thuế cho các hợp đồng đầu tư.
Khảo sát vị trí, vẽ họa đồ vị trí, vẽ kỹ thuật
Báo cáo đầu tư.
Liên hệ, thương lượng, đàm phán với các đối tác theo phân công của cấp trên.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Luật, Kinh tế...
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển tài nguyên quảng cáo ngoài trời (OOH/DOOH).
Có kiến thức về Luật đầu tư, hợp đồng.
Có kiến thức về quảng cáo OOH/DOOH, am hiểu về quảng cáo ngoài trời lập trình (Programmatic DOOH).
Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI