Tuyển Phân tích đầu tư Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC

Phân tích đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 222 Pasteur

- Phường Võ Thị Sáu

- Quận 3

- TP. Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
1. Tìm kiếm, đề xuất các vị trí quảng cáo DOOH mới theo mục tiêu kinh doanh của Công ty:
Khảo sát, chụp hình, phối cảnh minh họa.
Đánh giá tính khả thi, hiệu quả về: xin giấy phép, kỹ thuật, khả năng bán hàng...
Thương lượng, đàm phán với chủ cho thuê mặt bằng.
Đề xuất đầu tư.
Ký kết hợp đồng và theo dõi hợp đồng.
Thực hiện các công việc liên quan đến thuế cho các hợp đồng đầu tư.
2. Phụ trách các Đề án đầu tư DOOH do cấp trên phân công:
Khảo sát vị trí, vẽ họa đồ vị trí, vẽ kỹ thuật
Báo cáo đầu tư.
Liên hệ, thương lượng, đàm phán với các đối tác theo phân công của cấp trên.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu.
Khảo sát, chụp hình, phối cảnh minh họa.
Đánh giá tính khả thi, hiệu quả về: xin giấy phép, kỹ thuật, khả năng bán hàng...
Thương lượng, đàm phán với chủ cho thuê mặt bằng.
Đề xuất đầu tư.
Ký kết hợp đồng và theo dõi hợp đồng.
Thực hiện các công việc liên quan đến thuế cho các hợp đồng đầu tư.
Khảo sát vị trí, vẽ họa đồ vị trí, vẽ kỹ thuật
Báo cáo đầu tư.
Liên hệ, thương lượng, đàm phán với các đối tác theo phân công của cấp trên.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Luật, Kinh tế...
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển tài nguyên quảng cáo ngoài trời (OOH/DOOH).
Có kiến thức về Luật đầu tư, hợp đồng.
Có kiến thức về quảng cáo OOH/DOOH, am hiểu về quảng cáo ngoài trời lập trình (Programmatic DOOH).

Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC

Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 200 Pasteur, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

