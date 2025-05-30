Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19, Tòa Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và mở rộng cơ hội từ các khách hàng tiềm năng.

- Cung cấp tư vấn chi tiết về các dịch vụ và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.

- Đảm bảo doanh số, quản lý và mở rộng mối quan hệ với khách hàng cá nhân và khách hàng của đội kinh doanh.

- Quản lý hợp đồng, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cho khách hàng, đồng thời theo dõi tình trạng công nợ.

- Tham gia các chương trình đào tạo và các cuộc họp liên quan đến sản phẩm để định hướng cho sự phát triển của công ty.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản Trị Kinh Doanh, Truyền thông Quảng cáo, Tiếp thị hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Đã từng có kinh nghiệm làm việc trong ngành kinh doanh từ 1 năm, ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm trong ngành Truyền thông quảng cáo OOH

- Tự tin, năng động, chủ động trong công việc

- Giao tiếp được 1 trong 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung

Tại Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-10 triệu VNĐ, Lương cứng không phụ thuộc doanh số

- Thu nhập khi đạt 100% KPI: lên tới 30 triệu VNĐ

- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, gửi xe, sim điện thoại, Laptop, BHSK...

- Du lịch, teambuilding hằng năm...

- Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

