Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 20 - 30 Triệu

• Giám sát việc tổ chức thi công, tổ chức nghiệm thu phần Xây dựng trên công trường đúng theo quy định.

• Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ thi công, BPTC, vật tư, thiết bị sử dụng cho Xây dựng.

• Kiểm soát hồ sơ thiết kế và kết hợp với đơn vị thiết kế hiệu chỉnh phù hợp đáp ứng thi công đúng theo bản vẽ và thực tế công trường.

• Triển khai công việc cho thầu phụ, tổ đội thi công các công tác hoàn thiện, đảm bảo thi công an toàn, chất lượng, tiến độ.

• Giám sát thầu phụ, tổ đội thi công theo đúng các chuẩn mực, quy định, quy phạm mà công ty đã ban hành.

• Phối hợp với Tư Vấn Giám Sát và nhà thầu giải quyết các vấn đề trên công trường phần Xây dựng để đảm bảo dự án không bị gián đoạn.

• Chịu trách nhiệm bàn giao phần việc liên quan đến Xây dựng cho đơn vị vận hành.

• Thực hiện các chế độ báo cáo và các công việc theo sự phân công của Giám đốc Dự Án.

• Phối hợp Giám Đốc Dự Án giải quyết nhanh các vấn đề liên quan đến phần xây dựng của dự án.