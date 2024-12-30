Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 20 - 30 Triệu

Tập đoàn ROX (ROX Group)
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Tập đoàn ROX (ROX Group)

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Giám sát việc tổ chức thi công, tổ chức nghiệm thu phần Xây dựng trên công trường đúng theo quy định.
• Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ thi công, BPTC, vật tư, thiết bị sử dụng cho Xây dựng.
• Kiểm soát hồ sơ thiết kế và kết hợp với đơn vị thiết kế hiệu chỉnh phù hợp đáp ứng thi công đúng theo bản vẽ và thực tế công trường.
• Triển khai công việc cho thầu phụ, tổ đội thi công các công tác hoàn thiện, đảm bảo thi công an toàn, chất lượng, tiến độ.
• Giám sát thầu phụ, tổ đội thi công theo đúng các chuẩn mực, quy định, quy phạm mà công ty đã ban hành.
• Phối hợp với Tư Vấn Giám Sát và nhà thầu giải quyết các vấn đề trên công trường phần Xây dựng để đảm bảo dự án không bị gián đoạn.
• Chịu trách nhiệm bàn giao phần việc liên quan đến Xây dựng cho đơn vị vận hành.
• Thực hiện các chế độ báo cáo và các công việc theo sự phân công của Giám đốc Dự Án.
• Phối hợp Giám Đốc Dự Án giải quyết nhanh các vấn đề liên quan đến phần xây dựng của dự án.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng.
Chứng chỉ: chứng chỉ hành nghề liên quan lĩnh vực xây dựng.

Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Hỗ trợ chi phí đi lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn ROX (ROX Group)

Tập đoàn ROX (ROX Group)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 26, ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

