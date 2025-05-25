Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN
- Đắk Lắk: số 389 Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng
Tiếp nhận và khai thác nguồn data khách hàng có sẵn; chủ động tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng mới.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết yêu cầu, thắc mắc và phản hồi của khách hàng.
Chăm sóc khách hàng hiện tại nhằm xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ (ngày/tuần/tháng) cho quản lý trực tiếp.
Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình bán hàng, nâng cao hiệu quả công việc.
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, tư duy dịch vụ khách hàng.
Chủ động, kiên trì, chịu được áp lực doanh số và tinh thần học hỏi cao.
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng và quy trình làm việc.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI