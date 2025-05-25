Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: số 389 Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng

Tiếp nhận và khai thác nguồn data khách hàng có sẵn; chủ động tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng mới.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết yêu cầu, thắc mắc và phản hồi của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện tại nhằm xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ (ngày/tuần/tháng) cho quản lý trực tiếp.

Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình bán hàng, nâng cao hiệu quả công việc.

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, tư duy dịch vụ khách hàng.

Chủ động, kiên trì, chịu được áp lực doanh số và tinh thần học hỏi cao.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 6.500.000 VND, thu nhập 7tr - 12tr (có thưởng % KPI)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng và quy trình làm việc.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

