Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 12 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: số 389 Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng
Tiếp nhận và khai thác nguồn data khách hàng có sẵn; chủ động tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng mới.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết yêu cầu, thắc mắc và phản hồi của khách hàng.
Chăm sóc khách hàng hiện tại nhằm xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ (ngày/tuần/tháng) cho quản lý trực tiếp.
Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình bán hàng, nâng cao hiệu quả công việc.
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, tư duy dịch vụ khách hàng.
Chủ động, kiên trì, chịu được áp lực doanh số và tinh thần học hỏi cao.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 6.500.000 VND, thu nhập 7tr - 12tr (có thưởng % KPI)
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng và quy trình làm việc.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 389 Phan Chu Trinh - p. Tân Lợi - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

