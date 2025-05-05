Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Chuyên viên pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12A, Tòa Hapulico Center, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn pháp lý cho Ban Lãnh đạo và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Nhà máy.
Cập nhật, phổ biến chính sách mới có ảnh hưởng tới hoạt động của Nhà máy.
Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Nhà máy là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.
Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của Nhà máy hoặc làm đầu mối liên hệ/đốc thúc các đơn vị tư vấn trong trường hợp thuê ngoài cho các thủ tục này.
Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế khác của Công ty theo phân công.
Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư
Kiến thức: Có kiến thức chuyên môn về pháp lý doanh nghiệp, kinh doanh thương mại, đầu tư, sản xuất.
Kinh nghiệm: Có trên 3 năm kinh nghiệm Pháp chế tại các nhà máy sữa.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từ các công ty về sữa như: Vinamilk, TH, Nutifood, Nuticare, Vital Diary…

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 20.000.000-30.000.000/tháng ( có thể deal theo năng lực )+ Thưởng + phụ cấp.
Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, phúc lợi, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 luân phiên (8h15 - 17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tháp AB tòa Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-che-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job354508
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
4.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Phê La
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Bristar làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bristar
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần dược phẩm Vitath làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Vitath
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần KVN Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần KVN Logistics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Lạc Việt Quy Nhơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Lạc Việt Quy Nhơn
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm