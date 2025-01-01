Công việc chuyên viên pháp chế

Tất cả địa điểm
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Công việc chuyên viên pháp chế

-

Có 475 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 06/09/2025
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI
Hạn nộp: 30/08/2025
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Hạn nộp: 21/08/2025
Hạn nộp: 21/08/2025
Quốc tế Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG
Hạn nộp: 03/09/2025
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC VINH
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC VINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC VINH
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Tuyển Chuyên viên pháp chế Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Hạn nộp: 10/07/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Chuyên viên pháp chế NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 15 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 18/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL OPTIMA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL OPTIMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL OPTIMA
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bizfly Martech (Công ty Cổ phần VCCorp)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Bizfly Martech (Công ty Cổ phần VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Bizfly Martech (Công ty Cổ phần VCCorp)
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế EVN Finance (EVF) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận EVN Finance (EVF)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 700 - 18 USD Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
700 - 18 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Alifaco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 480 USD Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
400 - 480 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Tập đoàn Tân Á Đại Thành
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Alifaco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI. làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI.
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI. làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI.
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm