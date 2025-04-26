Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp luôn tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật. Tư vấn cho các nhà quản lý các vấn đề về pháp lý và là người có vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán, hợp tác của công ty.

Có chuyên môn và sự am hiểu luật kinh tế, Bất động sản, xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động theo đúng chức năng kinh doanh đã đăng ký và trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời giúp doanh nghiệp xử lý hiệu quả các vấn đề tài chính, thu hồi công nợ.

Tư vấn cho ban lãnh đạo công ty các vấn đề pháp lý, bao gồm luật lao động, hợp tác, liên doanh, đầu tư, tài chính doanh nghiệp,…

Phối hợp với các cấp quản lý trong việc xây dựng chiến lược phát triển và phòng vệ cho doanh nghiệp.

Xây dựng chính sách quản trị nội bộ và giám sát việc tuân thủ các quy định, chính sách đã đặt ra.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết tốt về pháp luật

Từ 24-40 tuổi, sức khỏe tốt

Có kinh nghiệm 05 năm trong hoạt động pháp lý.

Kỹ năng : - Kỹ năng quản lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc : Thứ 2 đến thứ 7(chủ nhật nghỉ).

Mức lương : 25tr->30tr

Các chế độ ngày phép, ngày lễ, BHXH theo qui định nhà nước.

Ngày lễ có thưởng, Làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin