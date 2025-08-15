Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Chuyên viên pháp chế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198/B3 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Rà soát tính pháp lý của các văn bản do Công ty ban hành;
- Soạn thảo, hiệu đính và theo dõi các hợp đồng;
- Sắp xếp và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Đại diện doanh nghiệp tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại hoặc các thủ tục tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty;
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 26 – 32;
- Học vấn: Cử nhân Luật của các trường ĐH Luật hệ chính quy, Đại học Kinh tế - Luật, Trường Kinh tế Luật, quản lý nhà nước, ĐH Kinh tế TP.HCM;
- Đã có thẻ hành nghề Luật sư;
- Tiếng Anh đọc, viết tốt văn bản, hợp đồng;
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;
- Có khả năng giải quyết công việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm tùy theo yêu cầu của công việc;
- Từ 04 năm trở lên ở tổ chức hành nghề/vị trí chuyên viên pháp chế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;
- Được xem xét tăng lương hàng năm;
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khoẻ cá nhân toàn diện;
- Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);
- Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);
- Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);
- Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);
- Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;
- Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm, khám sức khỏe định kỳ...;
- Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;
- Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;
- Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);
- Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin (VNVC), khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao (Bệnh viện Tâm Anh), mua hàng ECOgreen....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 148 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

