Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B3 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

- Rà soát tính pháp lý của các văn bản do Công ty ban hành;

- Soạn thảo, hiệu đính và theo dõi các hợp đồng;

- Sắp xếp và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Đại diện doanh nghiệp tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại hoặc các thủ tục tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty;

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể thêm trong buổi phỏng vấn.

- Độ tuổi: 26 – 32;

- Học vấn: Cử nhân Luật của các trường ĐH Luật hệ chính quy, Đại học Kinh tế - Luật, Trường Kinh tế Luật, quản lý nhà nước, ĐH Kinh tế TP.HCM;

- Đã có thẻ hành nghề Luật sư;

- Tiếng Anh đọc, viết tốt văn bản, hợp đồng;

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;

- Có khả năng giải quyết công việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm tùy theo yêu cầu của công việc;

- Từ 04 năm trở lên ở tổ chức hành nghề/vị trí chuyên viên pháp chế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

- Được xem xét tăng lương hàng năm;

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khoẻ cá nhân toàn diện;

- Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

- Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

- Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);

- Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

- Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;

- Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm, khám sức khỏe định kỳ...;

- Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;

- Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

- Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);

- Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin (VNVC), khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao (Bệnh viện Tâm Anh), mua hàng ECOgreen....

