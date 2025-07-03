Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Nhận diện và đánh giá rủi ro pháp lý: Phụ trách nhận diện và đánh giá các rủi ro pháp lý, rủi ro về quyền sở hữu trí tuệ, rủi ro dữ liệu, v.v mà công ty có thể gặp phải trong quá trình hoạt động, tư vấn chính xác và kịp thời cho doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý khác nhau.

Giải đáp các vấn đề pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban về xuất nhập khẩu, hải quan, lao động, khiếu nại, tranh chấp, đầu tư FDI, visa, work permit...

Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,...liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Quản lý đội nhóm, hướng dẫn và đào tạo nhân sự nội bộ pháp lý.

Quản lý, sắp xếp, lưu trữ và theo dõi hợp đồng, văn bản, tài liệu pháp chế.

Báo cáo công việc thường xuyên cho Trưởng phòng pháp chế.

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành luật hoặc chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm công việc văn phòng luật/ công ty luật hoặc Chuyên viên pháp lý cấp cao tại các tập đoàn nước ngoài.

Có kinh nghiệm về lĩnh vực giải trí, thương mại điện tử, hải quan, xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Kỹ năng quản lý đội nhóm, hướng dẫn và đào tạo nhân sự nội bộ.

Giao tiếp khéo léo và tinh thần làm việc nhóm tốt;

Nhiệt tình chủ động báo cáo tiến độ công việc được giao.

Phối hợp tốt với các bộ phận khác nhau của công ty để xử lý công việc.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Trung HSK4, HSK5 và có từ vựng chuyên ngành Luật.

Mức lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm.

Đóng bảo hiểm xã hội dựa trên 100% mức lương gộp.

Tuân thủ đầy đủ Luật lao động Việt Nam, bao gồm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

