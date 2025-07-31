Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị, thực hiện đầu tư Dự án.

2. Công tác tư vấn, tham mưu, xây dựng quy trình về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Công tác tổng hợp, phân tích báo cáo pháp lý.

4. Soạn thảo, xem xét và kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng, văn bản, hồ sơ pháp lý.

5. Thẩm định văn bản, hồ sơ, đưa ra ý kiến về mặt pháp lý đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của công ty đều tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

6. Đánh giá và tham mưu các rủi ro pháp lý có thể phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của công ty.

7. Thay mặt công ty tham gia vào các vụ việc tố tụng hoặc tranh chấp pháp lý khi cần thiết.

8. Công tác theo dõi, quản lý hồ sơ.

9. Các công tác khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty.