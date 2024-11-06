Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH TM Dũng Tiến làm việc tại Phú Yên thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: 225 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân sự cho các vị trí phù hợp với nhu cầu của công ty.

Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng như:

Lên kế hoạch tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng trên các website, mạng xã hội.

Phân tích hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ, liên hệ hẹn phỏng vấn.

Tiến hành phỏng vấn ứng viên, đánh giá năng lực, kỹ năng của ứng viên.

Tham gia vào quá trình onboarding nhân viên mới.

Nhập, lưu trữ, cập nhật thông tin nhân viên

Tính lương, thưởng hàng tháng

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các hoạt động tổ chức sự kiện của công ty

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm tuyển dụng 1 năm trở lên

Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng phân tích tổng hợp, xử lý thông tin tốt.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới.

Tại Công Ty TNHH TM Dũng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng các dịp lễ, tết, Tháng 13 tùy theo tình hình kinh doanh công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Dũng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.