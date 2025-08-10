Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 28C2 Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

1. Lễ tân – Văn thư
Đón tiếp khách đến công ty, nhận và gửi chuyển phát nhanh.
Thắp hương các ngày mùng 1 và ngày rằm.
Quản lý vệ sinh văn phòng, đảm bảo không gian làm việc gọn gàng.
Lưu trữ hồ sơ, công văn, giấy tờ hành chính.
Quản lý văn thư đến – đi và các biểu mẫu hành chính.
2. Hành chính
Hỗ trợ đóng dấu, nhận hợp đồng trả lại từ bộ phận Kinh doanh.
Theo dõi và cấp phát tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm.
Đi công chứng giấy tờ khi được yêu cầu.
Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính nội bộ.
Phối hợp thực hiện các công việc được phân công từ Quản lý và Ban lãnh đạo.
3. Nhân sự
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, hẹn lịch phỏng vấn.
Tham gia tiếp nhận nhân viên mới, hỗ trợ các thủ tục nghỉ việc, điều chuyển.
Thực hiện các nghiệp vụ nhân sự khác theo quy trình và chỉ đạo.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Thời gian làm việc: 08h00 – 17h30 (Nghỉ trưa 12h00-13h30) từ thứ Hai – thứ Bảy hàng tuần (T7 về sớm).
Thời gian làm việc
Sinh viên mới tốt nghiệp các chuyên kinh tế hoặc ngành liên quan.
Có định hướng làm việc trong lĩnh vực hành chính – nhân sự.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, giao tiếp tốt.
Sử dụng được Word, Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 5tr - 6tr
5tr - 6tr
Được đào tạo, cầm tay chỉ việc các nghiệp vụ HCNS thực tế.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội được xét tuyển vào vị trí chính thức nếu thể hiện tốt.
Tham gia các hoạt động nội bộ, team building của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 34A/66 Phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

