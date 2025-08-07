Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88 Quốc lộ 13, Phường Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lên kế hoạch cuộc gọi trong ngày được giao bởi trưởng bộ phận.

- Gọi chăm sóc khách hàng cũ, liên hệ khách hàng mới theo kịch bản có sẵn.

- Hỏi về nhu cầu của khách hàng, gửi email giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

- Lên lịch meeting với khách hàng.

- Chuyển thông tin dữ liệu cuộc gọi hoặc meeting cho team sales B2B.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp.

-Chịu được áp lực, có hứng thú với các sản phẩm công nghệ.

-Có laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương cứng thỏa thuận: 5-6 triệu tùy vào năng lực và kinh nghiệm + % doanh số

-Phụ cấp ăn trưa,gửi xe theo quy định.

-Các chế độ Bảo hiểm xã hội, ngày nghỉ lễ tết phép thực hiện đầy đủ theo như luật lao động quy định

-Thưởng cuối nămtheo kết quả công việc của nhân viên và kết quả kinh doanh của công ty.

-Tặng quà sinh nhật hiếu hỉ đầy đủ theoquy định của công ty.

-Du lịch/nghỉ mát/teambuiding 2 -3 lần/năm(Nghỉ hè, thu, đông).

Thời gian làm việc: 8h00-17h30, Thứ 2- Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần nghỉ chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin