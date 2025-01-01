Tất cả địa điểm
Công việc chuyên viên tuyển dụng

-

Có 1,349 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 19/08/2025
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Red Bull (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Red Bull (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 12 USD
Red Bull (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 109 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Thami Shipping & Airfreight Corp.
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Bình Dương thu nhập 300 - 1 USD
Thami Shipping & Airfreight Corp.
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 300 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm United Vision
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
United Vision
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Anova Feed
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Anova Feed
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên tuyển dụng ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các công ty ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác. Với mức lương 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt cũng như khả năng quản lý nhân sự.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên tuyển dụng

Việc làm chuyên viên tuyển dụng là người đảm nhiệm công tác tìm kiếm, thu hút và lựa chọn ứng viên phù hợp cho các vị trí công việc trong một tổ chức. Công việc này yêu cầu khả năng đánh giá ứng viên, xây dựng các chiến lược tuyển dụng hiệu quả và duy trì mối quan hệ tốt với các ứng viên tiềm năng.

Chuyên viên tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tổ chức có đội ngũ nhân sự phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Họ phải hiểu rõ yêu cầu công việc, phối hợp với các phòng ban để xác định tiêu chí tuyển dụng, đồng thời thực hiện các quy trình phỏng vấn, kiểm tra và đánh giá ứng viên.

Việc làm chuyên viên tuyển dụng mang lại nhiều cơ hội thăng tiến, từ các vị trí như trưởng nhóm tuyển dụng, quản lý nhân sự đến các cấp quản lý cấp cao. Ngoài ra, chuyên viên tuyển dụng cũng có thể mở rộng kiến thức và kỹ năng qua các lĩnh vực như đào tạo nhân sự, xây dựng thương hiệu tuyển dụng, hay tư vấn nhân sự cho các doanh nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên tuyển dụng đang ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên tuyển dụng đang ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của chuyên viên tuyển dụng

Mức lương việc làm chuyên viên tuyển dụng nhìn chung khá hấp dẫn, dao động trong khoảng 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí công việc, cấp bậc, kinh nghiệm hay khu vực làm việc. Ngoài ra, mức thu nhập này cũng có thể hấp dẫn hơn kèm theo thưởng hoa hồng hay KPI tính trên số ứng viên tuyển được. Cụ thể:

Vị trí

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập sinh nhân sự

3.000.000 - 5.000.000

Nhân viên Hành chính nhân sự

( < 1 năm kinh nghiệm)

7.000.000 - 10.000.000

Nhân viên/Chuyên viên

(Từ 1 - 4 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 18.000.000

Trưởng nhóm nhân sự

(Từ 4 - 6 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng nhân sự

(Từ 6 - 13 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc của chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện quy trình tuyển dụng và quản lý các hoạt động liên quan đến việc tìm kiếm, lựa chọn ứng viên cho các vị trí trong công ty. Công việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, tổ chức và phân tích để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra hiệu quả và đạt được mục tiêu tuyển dụng đề ra. Cụ thể:

  • Lập kế hoạch tuyển dụng: Chuyên viên tuyển dụng cần phân tích nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch tuyển dụng chi tiết. Kế hoạch này bao gồm việc xác định các vị trí cần tuyển, mô tả công việc, yêu cầu năng lực, cũng như phương thức và kênh tuyển dụng phù hợp để thu hút ứng viên chất lượng.

  • Tiến hành tuyển dụng ứng viên: Chuyên viên tuyển dụng sẽ triển khai các hoạt động tìm kiếm và lựa chọn ứng viên qua các kênh như đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên và thực hiện phỏng vấn. Họ cần đánh giá kỹ lưỡng về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và sự phù hợp của ứng viên với văn hóa công ty trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

  • Hướng dẫn và hỗ trợ ứng viên: Chuyên viên tuyển dụng cung cấp thông tin đầy đủ về quy trình tuyển dụng, công việc và phúc lợi cho ứng viên. Họ cũng hỗ trợ ứng viên trong suốt quá trình từ đăng ký ứng tuyển đến phỏng vấn, giúp ứng viên chuẩn bị tốt nhất cho các bước tiếp theo trong tuyển dụng.

  • Quản lý và điều phối hoạt động tuyển dụng: Chuyên viên tuyển dụng cần phối hợp với các bộ phận liên quan để điều phối quy trình tuyển dụng một cách suôn sẻ, đảm bảo các hoạt động như phỏng vấn, kiểm tra, tham vấn diễn ra đúng tiến độ và đạt chất lượng. Họ cũng theo dõi việc cập nhật thông tin tuyển dụng và quản lý hồ sơ ứng viên một cách chặt chẽ.

  • Báo cáo và đánh giá tình hình tuyển dụng: Cuối mỗi kỳ tuyển dụng, chuyên viên tuyển dụng sẽ tổng hợp dữ liệu, báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp trên và đánh giá hiệu quả của các chiến lược đã triển khai. Công việc này đòi hỏi sự phân tích các yếu tố như thời gian tuyển dụng, chất lượng ứng viên, chi phí tuyển dụng để rút kinh nghiệm và đề xuất cải tiến cho các đợt tuyển dụng tiếp theo.

Chuyên viên tuyển dụng chịu trách nhiệm chính cho kế hoạch và quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp
Chuyên viên tuyển dụng chịu trách nhiệm chính cho kế hoạch và quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp

4. Yêu cầu đối với việc làm chuyên viên tuyển dụng

Mỗi doanh nghiệp, công ty khác nhau sẽ có những yêu cầu tương đương đối với vị trí chuyên viên tuyển dụng, từ trình độ học vấn cho đến kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng. Dưới đây là một số yêu cầu phổ biến:

  • Có kỹ năng phân tích và lập kế hoạch cũng như tìm kiếm ứng viên.

  • Am hiểu về lĩnh vực nhân sự nói chung và các nguyên tắc quản trị nói riêng.

  • Có khả năng đánh giá ứng viên cũng như kỹ năng đàm phán, giao tiếp hiệu quả.

  • Hiểu biết về luật lao động để đảm bảo tuân thủ pháp luật trong tuyển dụng và quản lý nhân sự.

  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trong các lĩnh vực như quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, tâm lý học,...

  • Sở hữu các chứng chỉ chuyên môn hay đã từng tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tuyển dụng.

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với chuyên viên tuyển dụng là khả năng đánh giá ứng viên hiệu quả
Một trong những yêu cầu quan trọng đối với chuyên viên tuyển dụng là khả năng đánh giá ứng viên hiệu quả

5. Các công việc khác thuộc phòng hành chính nhân sự

Ngoài vai trò chuyên viên tuyển dụng, phòng hành chính nhân sự còn có nhiều vị trí công việc khác với các nhiệm vụ quan trọng giúp đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp. Các công việc này bao gồm chuyên viên C&B, chuyên viên đào tạo, chuyên viên hành chính và chuyên viên nhân sự tổng hợp:

  • Việc làm chuyên viên C&B: Chuyên viên C&B (Compensation and Benefits) chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các chế độ đãi ngộ, lương thưởng, phúc lợi cho nhân viên trong công ty. Họ sẽ tham gia xây dựng chính sách lương, thưởng, các gói bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động, và đảm bảo các chính sách này tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với ngân sách của công ty.

  • Việc làm chuyên viên đào tạo: Chuyên viên đào tạo có nhiệm vụ xây dựng, triển khai và đánh giá các chương trình đào tạo cho nhân viên nhằm nâng cao kỹ năng, năng lực và hiệu quả công việc. Những người này sẽ phải phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu đào tạo, tổ chức các khóa học, hội thảo và các chương trình phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự của công ty.

  • Việc làm chuyên việc hành chính: Chuyên viên hành chính đảm nhận các công việc hành chính chung như quản lý văn phòng phẩm, lưu trữ tài liệu, điều phối các cuộc họp, hội nghị và công tác tổ chức sự kiện trong công ty. Công việc này cũng chịu trách nhiệm hỗ trợ các phòng ban trong việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và các công tác hành chính khác để đảm bảo công ty hoạt động trôi chảy.

  • Việc làm chuyên viên nhân sự tổng hợp: Chuyên viên nhân sự tổng hợp có vai trò phối hợp và hỗ trợ các hoạt động trong toàn bộ hệ thống nhân sự của công ty. Họ thực hiện các công việc như quản lý hồ sơ nhân sự, theo dõi các chỉ số nhân sự, phân tích dữ liệu nhân sự đồng thời đảm bảo các quy trình nhân sự được thực hiện đúng theo chính sách công ty và pháp luật lao động.

Phòng hành chính nhân sự cũng khá đa dạng về vị trí việc làm
Phòng hành chính nhân sự cũng khá đa dạng về vị trí việc làm

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên tuyển dụng ngày càng tăng cao tại nhiều doanh nghiệp. Vị trí này không chỉ tìm kiếm và lựa chọn ứng viên phù hợp mà còn giúp xây dựng chiến lược nhân sự lâu dài, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Với xu hướng phát triển ngành nhân sự hiện nay, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên tuyển dụng sẽ tiếp tục gia tăng, mang đến cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những ai đam mê lĩnh vực này.