Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VĨNH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 200000 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tư vấn, liên hệ khách hàng có nhu cầu học khóa marketing.

Sau khi khách hàng đăng ký, gửi link khóa học cho học viên.

Liên hệ với data có sẵn, gửi mail, zalo cho khách hàng tiềm năng.

Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo

Chăm chỉ, chịu khó

có tinh thần học hỏi và yêu thích marketing. Ưu tiên sinh viên và mới ra trường muốn tìm hiểu marketing

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VĨNH THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo: Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết công việc.

- Miễn phí tham gia các khóa học Marketing của công ty.

- Thu nhập: 150.000 VND/1 ngày (2 buổi) và thưởng hiệu quả công việc từ 30-50% học phí khóa học.

Cơ hội phát triển: Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được cân nhắc lên làm chính thức và thăng tiến các vị trí cao hơn nếu đủ năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VĨNH THÁI

