Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VĨNH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 200000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VĨNH THÁI
Mức lương
200000 - 200000 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 200000 - 200000 Triệu
Tư vấn, liên hệ khách hàng có nhu cầu học khóa marketing.
Sau khi khách hàng đăng ký, gửi link khóa học cho học viên.
Liên hệ với data có sẵn, gửi mail, zalo cho khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương 200000 - 200000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
Chăm chỉ, chịu khó
có tinh thần học hỏi và yêu thích marketing. Ưu tiên sinh viên và mới ra trường muốn tìm hiểu marketing
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VĨNH THÁI Thì Được Hưởng Những Gì
- Đào tạo: Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết công việc.
- Miễn phí tham gia các khóa học Marketing của công ty.
- Thu nhập: 150.000 VND/1 ngày (2 buổi) và thưởng hiệu quả công việc từ 30-50% học phí khóa học.
Cơ hội phát triển: Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được cân nhắc lên làm chính thức và thăng tiến các vị trí cao hơn nếu đủ năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VĨNH THÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
