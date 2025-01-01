Danh sách Công ty >

Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon

Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon

Giới thiệu Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon

Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon là một học viện chuyên cung cấp các khóa học tiếng Trung, phục vụ đa dạng đối tượng học viên từ trẻ em đến người lớn. Thông qua các chương trình học phong phú như tiếng Trung giao tiếp, tiếng Trung thương mại, và luyện thi HSK, học viện này không chỉ nhắm đến việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ mà còn giúp học viên áp dụng tiếng Trung vào thực tế một cách hiệu quả. Đặc biệt, The Dragon còn cung cấp các khóa học trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong việc học tập. Ngoài việc giảng dạy ngôn ngữ, Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon còn chú trọng xây dựng một thư viện ảnh kiến thức giáo dục hữu ích, cũng như cập nhật các sự kiện và tin tức liên quan đến tiếng Trung. Học viện này tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sự kiện để khuyến khích sự tương tác giữa các học viên, tạo nên một môi trường học tập sôi động và thân thiện. Điều này không chỉ nâng cao khả năng giao tiếp mà còn giúp học viên hiểu rõ hơn về văn hóa Trung Quốc. Mục tiêu của Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon là cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp của học viên trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Với phương pháp giảng dạy hiện đại và đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, học viện cam kết mang đến trải nghiệm học tập đáp ứng nhu cầu và mong muốn của học viên.

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon

Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 200000 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh 200000 - 200000 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
139 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

