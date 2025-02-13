Tuyển Copywriter Next Creative làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại Next Creative
- Hồ Chí Minh: 29/84 Đoàn Thị Điểm, phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 10 - 25 USD
• Chịu trách nhiệm nhận brief là lên ý tưởng cho kịch bản TVC, khẩu hiệu chiến dịch, social content đạt yêu cầu cao về sự sáng tạo.
• Tham gia các buổi brainstorm nội bộ hay trực tiếp với khách hàng để ra được những ý tưởng đột phá.
• Phát triển các chiến lược sáng tạo với tư duy mới mẻ và phù hợp với xu hướng truyền thông hiện tại.
• Thể hiện sự hiểu biết rõ ràng về các mục tiêu của chiến dịch và đưa ra các chiến lược để đạt được những kết quả cụ thể.
• Đưa ra những ý tưởng sáng tạo và khuyến khích người khác chia sẻ ý tưởng của họ.
• Viết rõ ràng, thuyết phục, và đảm bảo ý tưởng thật “nguyên bản”.
• Có khả năng làm cùng lúc nhiều dự án hay còn gọi là “ba đầu sáu tay”.
Với Mức Lương 10 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thông thạo tiếng Việt, tiếng Anh đặc biệt là viết.
• Có kinh nghiệm thực hiện các dự án đa ngành nghề, đặc biệt là FMCG, F&B.
• Có kinh nghiệm trong cả lĩnh vực ATL, BTL và Digital
• Có khả năng tiếp cận thuyết phục và tự tin.
• Có kỹ năng giao tiếp và diễn giải mạch lạc.
Tại Next Creative Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Next Creative
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
