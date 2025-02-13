Tuyển Copywriter Next Creative làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 USD

• Chịu trách nhiệm nhận brief là lên ý tưởng cho kịch bản TVC, khẩu hiệu chiến dịch, social content đạt yêu cầu cao về sự sáng tạo.

• Tham gia các buổi brainstorm nội bộ hay trực tiếp với khách hàng để ra được những ý tưởng đột phá.

• Phát triển các chiến lược sáng tạo với tư duy mới mẻ và phù hợp với xu hướng truyền thông hiện tại.

• Thể hiện sự hiểu biết rõ ràng về các mục tiêu của chiến dịch và đưa ra các chiến lược để đạt được những kết quả cụ thể.

• Đưa ra những ý tưởng sáng tạo và khuyến khích người khác chia sẻ ý tưởng của họ.

• Viết rõ ràng, thuyết phục, và đảm bảo ý tưởng thật “nguyên bản”.

• Có khả năng làm cùng lúc nhiều dự án hay còn gọi là “ba đầu sáu tay”.