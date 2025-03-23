Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT
Ngày đăng tuyển: 23/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Copywriter

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà CT1B phát thanh VOV Mễ Trì, Đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu để tạo ra các nội dung hấp dẫn, thu hút.
Lên ý tưởng và xây dựng nội dung cho các chiến dịch quảng cáo.
Tối ưu hóa content và các yếu tố ảnh hưởng đến các chiến dịch marketing.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Marketing, Kinh tế, Ngôn ngữ Anh,...
Trình độ tiếng Anh ở mức tốt ( IELTs 7.5 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương).
Có khả năng triển khai Content dựa trên Plan có sẵn, hoặc từng có kinh nghiệm Copy writing.
Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành POD hoặc thị trường US-UK để hiểu sản phẩm
Chủ động, luôn cải tiến trong công việc, cầu thị thường xuyên cập nhật các xu hướng mới trong ngành Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ + Thưởng quý
Từ: 8:30 AM – 6:00 PM, Thứ Hai – Thứ Sáu, và hai ngày Thứ Bảy trong tháng.
Nghỉ Trưa: 12:00 PM – 1:30 PM.
Phụ cấp ăn trưa 1.000.000 đồng, gửi xe miễn phí
Thu nhập: 13 tháng lương/năm. Review tăng lương 1 lần/năm.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm.
Thưởng Quý, thưởng các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04 - 01/05, Trung thu..
Đầy đủ các thiết bị làm việc như: máy tính, trang thiết bị làm việc, dụng cụ văn phòng,…
Được đi sâu vào dự án phát triển sản phẩm, đưa giá trị sản phẩm đến tận tay người dùng trên các nền tảng thương mại điện tử, phục vụ 100% khách hàng quốc tế (Âu/Mỹ/Úc).
Các hoạt động của Công ty: Du lịch nước ngoài, sinh nhật, vui chơi giải trí…được tổ chức thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT

