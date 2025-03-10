Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Copywriter

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 02 đường số 1, Khu Biệt Thự Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Soạn thảo và biên tập bài viết trên hệ thống website, các nội dung SEO, PR, nội dung Fanpage, truyền thông sản phẩm khóa học của doanh nghiệp.
Phối hợp với các bộ phận Digital, Social, Media… để sản xuất các content hấp dẫn trên các nền tảng Google, Facebook, Tiktok.
Giám sát các source hình ảnh, tư liệu.
Làm các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý/Ban lãnh đạo Công ty.
Phối hợp, hỗ trợ cùng team Marketing trong các hoạt động truyền thông, sự kiện…

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến báo chí, sư phạm, truyền thông, marketing...
Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực viết lách từ 01 năm trở lên, kỹ năng viết bài linh hoạt, sáng tạo, văn phong tốt.
Ưu tiên các ứng viên có kỹ năng làm host, MC, viết kịch bản cho các video ngắn, mục tiêu gia tăng chuyển đổi.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, sắp xếp - nắm bắt thông tin tốt.
Thành thạo Capcut/ Canva, các công cụ thiết kế, xử lý video là điểm cộng.
Chịu được áp lực trong công việc, quản lý thời gian tốt, áp lực KPI bài viết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương thỏa đáng theo năng lực, Lương tháng 13, thưởng theo năng lực (KPIs), thưởng Lễ...
Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật: BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ khác: Nghỉ phép năm, nghỉ phép chế độ theo quy định công ty; khám sức khỏe hàng năm; du lịch trong nước và nước ngoài theo quy định, quà tặng trong các ngày lễ, tết, sinh nhật; chế độ thăm hỏi hiếu, hỉ, ốm đau, sinh đẻ.
Tham gia các khóa học đang được đào tạo tại HNAAu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 183 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

