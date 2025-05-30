Tuyển Copywriter ntd 3 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại ntd 3
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương Thỏa thuận
A. Lập kế hoạch truyền thông
- Xây dựng kế hoạch truyền thông theo từng chiến dịch thương hiệu, BST mới, khuyến mãi
- Phân bổ nội dung trên các kênh: social media, báo chí, tiktok, email,…
- Phối hợp với các nhóm nội bộ để đồng bộ thông điệp truyền thông - marketing - hình ảnh
B. Quản lý nội dung truyền thông số
- Lên lịch đăng bài, định hướng thông điệp theo tuần/tháng cho facebook, instagram, tiktok, zalo OA, website…
- Viết và duyệt nội dung social, mô tả sản phẩm, email, PR thương hiệu.
- Xây dựng guideline nội dung, giọng điệu thương hiệu thương hiệu cho các kênh truyền thông
C. Quản lý hoạt động Booking & KOL/ìnluencer
- Xây dựng kế hoạch hợp tác KOL/influencer theo từng chiến dịch.
- Phân công công việc cho chuyên viên booking: tìm kiếm, đánh giá, đàm phán, gửi brief, theo dõi bài đăng
- Kiểm soát tiến độ, chất lượng bài KOL, đảm bảo đúng định hướng nội dung và hình ảnh thương hiệu
- Đo lường hiệu quả bài đăng và đề xuất điều chỉnh theo kết quả
D. Phát triển nội dung video ngắn
- Viết kịch bản video tiktok, reels, shorts theo trend và insight người dùng
- Phối hợp team sáng tạo để sản xuất video có chất lượng và hiệu quả truyền thông cao
E. Đo lường và tối ưu hiệu quả truyền thông
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực truyền thông thương hiệu hoặc các vị trí liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành thời trang, FMCG, bán lẻ
- Tư duy hình ảnh tốt, nhạy với xu hướng.
- Hiểu biết về các công cụ theo dõi nền tảng truyền thông số: Facebook, TikTok, YouTube, Website, Email, Marketing.
- Có kinh nghiệm phối hợp với stylist, designer, photographer, video editor để sản xuất nội dung.
- Hiểu biết cơ bản về Digital Marketing, tối ưu nội dung cho quảng cáo, SEO, quảng bá thương hiệu.
- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản (Canva, Photoshop, CapCut).
Tại ntd 3 Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 20.000.000đ - 30.000.000đ / tháng.
- Thưởng lương tháng 13,14,15
- Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh hằng năm
- Thưởng lễ/tết/ ngày thành lập công ty
- Chế độ thăm hỏi ốm, đau, hiếu hỉ...
- Hỗ trợ ăn trưa
- Thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên
- Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
- Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.
- Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.
- Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
