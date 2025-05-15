Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Nguyễn Tất Thành - Liên Bảo - Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, xây dựng nội dung cho các chiến dịch marketing, truyền thông của công ty trong lĩnh vực y tế.

Viết các bài viết, content cho website, blog, mạng xã hội, email marketing, tờ rơi, brochure, video script,... về các chủ đề liên quan đến sức khỏe, đa khoa hoặc chuyên khoa thẩm mỹ, da liễu.

Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng nội dung trong lĩnh vực y tế để tạo ra nội dung thu hút, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, dễ hiểu, thu hút, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Tham gia vào các dự án, chiến dịch marketing, truyền thông của công ty.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc tạo nội dung cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ, Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực y tế, dược phẩm, thẩm mỹ,…

Có khả năng viết lách, sáng tạo nội dung, sử dụng ngôn ngữ thu hút, dễ hiểu.

Nắm vững các kỹ năng viết bài, SEO, tối ưu hóa nội dung cho website, mạng xã hội.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm Lương cứng thỏa thuận + phụ cấp + KPI

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.