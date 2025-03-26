Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 đường 49 - BTT, Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên chiến lược, kế hoạch nội dung theo tháng / tuần, theo các chiến dịch Marketing cho các kênh Social của Thương hiệu (Fanpage, TikTok, Youtube, Insta)

Trực tiếp sáng tạo nội dung, biên tập và hoàn thiện nội dung cho các bài Post chính thức của thương hiệu hàng ngày và các chiến dịch marketing quan trọng trong tuần/ tháng.

Lên bài viết chuẩn SEO, chuẩn định vị thương hiệu cho Website chính thức, Landing page của các chiến dịch marketing hàng tháng.

Lên nội dung và quản trị nội dung với các bài đăng PR, Báo chí, KOL hàng tháng.

Phối hợp cùng team marketing triển khai các chiến dịch quảng bá, đảm bảo ngôn ngữ hình ảnh thống nhất và ấn tượng.

Cập nhật xu hướng Nội dung mới nhất và đề xuất các ý tưởng sáng tạo mới cùng team.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn là 1 Content Copywriter có gu, nhạy cảm với xu hướng ngành hàng luxury.

Bạn sẽ rất có lợi thế nếu thể hiện được các dự án ngành thời trang, trang sức luxury tương tự trong quá khứ.

Nhiều hơn 1 hoặc 2 năm kinh nghiệm là lợi thế tốt.

Thành thạo các nền tảng Social, Landing page, Web là lợi thế.

Yêu thích thời trang, trang sức cao cấp, có gu ăn mặc hiện đại, sang trọng là một lợi thế.

Sáng tạo, chủ động và có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12 - 15 triệu VNĐ/tháng + thưởng theo hiệu suất.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển trong ngành trang sức cao cấp.

Cơ hội trở thành một trong những nhân sự tiên phong, đặt nền móng phát triển cho thương hiệu Vluxe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

