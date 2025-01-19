Tuyển Customer Success Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 + Tầng 6 Tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải khi sử dụng các sản phẩm của Avada (sản phẩm web app cho eCommerce: Shopify, Magento, WooCommerce). Cập nhật công nghệ mới về Shopify và hệ thống Apps của Avada SaaS.

- Phối hợp với các thành viên trong team support và team developer để phân tích và đưa ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề của khách hàng.

- Thay mặt công ty quản lý mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đồng hành cùng khách hàng để họ đạt được kết quả tốt nhất.

- Làm việc Remote. Thời gian làm việc theo ca trực, có thể chủ động sắp xếp ca trực linh hoạt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh đọc và viết tốt. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS 6.5 hay TOEIC 750 trở lên (hoặc trình độ tương đương).

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản để có thể tham gia thực hiện công việc.

- Có niềm yêu thích với việc hỗ trợ khách hàng.

- Có kỹ năng phân tích và giao tiếp tốt.

- Có thái độ học hỏi tuyệt vời và chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Mageplaza Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng

- Mức lương upto $700/tháng, gồm Rate ca trực ($20/ca) + Bonus Review 5 sao.

- Thời gian thử việc hưởng 60% - 85% rate ca trực thực tế (hưởng theo lộ trình đào tạo từng tuần, sẽ trao đổi kỹ khi phỏng vấn).

- Sau 1.5 tháng thử việc (khi vào làm ca trực chính thức) sẽ nhận thêm bonus $300.

2. Phúc lợi và đãi ngộ

- Được học hỏi và lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu về chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực công nghệ, eCommerce,.. thị trường quốc tế.

- Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động sắp xếp hàng tuần, hàng tháng.

- Được thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ bản thân.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi quay trở lại Việt Nam nếu có nguyện vọng và đáp ứng đủ điều kiện công việc.

3. Đào tạo và phát triển

- Được Leader training trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.

- Được tham gia các buổi training online định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mageplaza

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin