Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm khai thác dữ liệu phân khúc hành vi khách hàng để xây dựng các hành trình trải nghiệm cá nhân hóa và triển khai xuyên suốt trên tất cả các điểm chạm O2O (Online to Offline). Đồng thời, giám sát và theo dõi hiệu quả hành trình trải nghiệm khách hàng qua dữ liệu & phản hồi thực tế, từ đó đề xuất cải tiến liên tục.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phân khúc & thiết kế hành trình cá nhân hóa

• Phối hợp CRM Operation Manager sử dụng phân khúc hành vi (theo CLV, độ trung thành, tương tác…) để xác định các nhóm khách hàng mục tiêu.

• Thiết kế hành trình của khách hàng và xác định các cơ hội để chủ động gia tăng trải nghiệm khách hàng phù hợp theo từng mục tiêu: onboarding, giữ chân, upsell, giới thiệu bạn bè…

• Xác định các điểm chạm quan trọng, nội dung tương tác, chương trình ưu đãi, tần suất tương tác phù hợp với từng nhóm khách hàng.

• Thiết kế các luồng hành trình trải nghiệm của khách hàng trên CDP hoặc các nền tảng đa kênh (App, Web, Messenger, Email, Zalo OA…).

2. Theo dõi, đo lường & phản hồi hiệu quả hành trình

• Giám sát các chỉ số đo lường hiệu suất như tỷ lệ hoàn tất hành trình, tỷ lệ mở – tương tác, thời gian xử lý, phản hồi khách hàng.