Tuyển Customer Success Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Viettel IDC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Viettel IDC Pro Company

Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại Viettel IDC Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết lập và duy trì mối quan hệ VIP
Tổ chức các cuộc gặp định kỳ: Phối hợp với Trung tâm Kinh doanh lên lịch gặp mặt thường xuyên với khách hàng VIP để cập nhật thông tin và thảo luận về các vấn đề hoặc nhu cầu mới của họ.
Phát hiện và thực hiện các cơ hội upsell hoặc cross-sell phù hợp với nhu cầu của khách hàng.Hỗ trợ chuyên sâu khách hàng VIP.
2. Phát triển mối quan hệ VIP
Thực hiện các chiến dịch gắn kết khách hàng: Tổ chức các sự kiện đặc biệt, chương trình tri ân dành riêng cho khách hàng VIP.
3. Phát triển KH tiềm năng lên VIP
4. Thu thập và phân tích Dữ liệu
Cập nhật thông tin Chuyên sâu về khách hàng
Báo cáo kết quả: Tạo các báo cáo định kỳ về hiệu quả gắn kết khách hàng và đưa ra các khuyến nghị cho các chiến lược tiếp theo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại Học các ngành Khối Kinh tế, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin;
Có 1 – 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tại các công ty nước ngoài hoặc tập đoàn lớn;
Hiểu biết về chỉ số NPS, CSAT, CES, CLV, CCR....
Có lịch sử liên tục vượt các chỉ số và mục tiêu hoạt động quan trọng trong quá trình làm việc;
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt, chuyên nghiệp, giải quyết nhanh gọn các tính huống phát sinh trong quá trình trải nghiệm sản phẩm của khách hàng;
Có đam mê ngành dịch vụ và hiểu biết sâu sắc về mối quan tâm và suy nghĩ của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và khả năng khắc phục sự cố khi cần thiết.

Tại Viettel IDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hưởng mức thu nhập hấp dẫn thuộc top các công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.
2. Cơ hội đảm nhiệm các vị trí quản lý hoặc chuyên gia cho các dự án lớn với sứ mệnh:
- Là nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam
- Mang đến những giải pháp tối ưu, đáng tin cậy nhất cho khách hàng, tạo nền tảng cho sự sáng tạo và phát triển của đối tác và doanh nghiệp.
3. Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định pháp luật như: BHYT, BHXH, BHTN...
4. Các chế độ phúc lợi hấp dẫn và bền vững: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự xuất sắc, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh, ...
5. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, chứng chỉ quốc tế để phát triển hơn chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel IDC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel IDC Pro Company

Viettel IDC Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, Tòa nhà Hapulico Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

