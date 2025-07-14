Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại Công Ty Cổ Phần Dapdance
- Hồ Chí Minh: Toà nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Từ 5 Triệu
- Gọi điện thoại giới thiệu, tư vấn dịch vụ & sản phẩm cho khách hàng.
- Tham gia và hỗ trợ Phòng kinh doanh trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh theo sự phân công của cấp trên.
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
- Từ thứ 2 đến sáng thứ 7:
+ Sáng: 8h – 12h
+ Chiều: 13h30 – 17h30
+ Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi
- Nhân viên partime linh hoạt sắp xếp ca. Đảm bảo tối thiểu 24h/tuần.
- Có thiện chí làm việc trên 12 tháng.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
Toà nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: sinh viên các trường Cao đẳng/ Đại học trên địa bàn TP.HCM,
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ và chủ động trong công việc;
- Có laptop và phương tiện di chuyển cá nhân.
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và có khả năng làm việc linh hoạt.
- Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Dapdance Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cao bao gồm: Lương căn bản 35-50k/h, thưởng, phụ cấp.
- Review đánh giá tăng lương theo năng lực.
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí, vai trò cao hơn.
- Môi trường trẻ, năng động, cơ hội phát triển bản thân
- Hỗ trợ cấp mộc thực tập cho sinh viên làm việc trên 6 tháng và hoàn thành tốt công việc tại Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dapdance
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
