Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

- Gọi điện thoại giới thiệu, tư vấn dịch vụ & sản phẩm cho khách hàng.

- Tham gia và hỗ trợ Phòng kinh doanh trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh theo sự phân công của cấp trên.



THỜI GIAN LÀM VIỆC:

- Từ thứ 2 đến sáng thứ 7:

+ Sáng: 8h – 12h

+ Chiều: 13h30 – 17h30

+ Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi

- Nhân viên partime linh hoạt sắp xếp ca. Đảm bảo tối thiểu 24h/tuần.

- Có thiện chí làm việc trên 12 tháng.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Toà nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM