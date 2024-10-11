Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH AN HÒA làm việc tại Cà Mau thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cà Mau: - Hồ Chí Minh - Cà Mau - Tiền Giang ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Quản lý hàng hóa, hàng khuyến mãi tại Kho DC/NPP, tại từng siêu thị.

- Follow hàng hóa từ nhà máy Unilever đến kho DC/NPP, từ kho DC/NPP đến từng siêu thị.

- Quản lý nhân viên trưng bày ngoài thị trường.

- Đảm bảo KPI và doanh số công ty đề ra.

- Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng: quản lý siêu thị, quản lý vùng, quản lý khu vực.

- Làm việc với buyer, planer,... về các vấn đề KPI, hàng hóa, đặt hàng...

- Report cho cấp quản lý.

- Một số công việc khác quản lý giao.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.

- Nam/ nữ: 25-35 tuổi.

- Có 2-3 năm kinh nghiệm sales MT, giỏi tính toán số liệu, tư duy logic tốt.Ưu tiên hệ thống siêu thị nhỏ lẻ.

- Có kinh nghiệm quản lý nhân viên đội nhóm.

- Ưu tiên kinh nghiệm ngành hàng FMCG.

Kỹ năng

- Có kỹ năng lập kế hoạch, đàm phán và thương lượng.

- Biết xử lý tính huống và giải quyết vấn đề.

- Biết sử dụng vi tính văn phòng: world, excel, powerpoint, tiếng anh giao tiếp.

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, và gắn kết nhân viên trên thị trường.

- Kỹ năng: giao tiếp, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề tốt.

Tính cách

- Thái độ tích cực & tinh thần chiến thắng.

- Năng động & chủ động trong công việc.

- Tự tin & kiên trì.

Tại CÔNG TY TNHH AN HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp hàng đầu VN về lĩnh vực FMCG.

- Được đào tạo kiến thức, kĩ năng về công việc.

- Môi trường thăng tiến, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Tham gia team building, YEP, khám sức khỏe hằng năm.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HÒA

