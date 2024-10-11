Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH AN HÒA làm việc tại Cà Mau thu nhập 13 - 14 Triệu

Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH AN HÒA làm việc tại Cà Mau thu nhập 13 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH AN HÒA
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY TNHH AN HÒA

Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH AN HÒA

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cà Mau:

- Hồ Chí Minh

- Cà Mau

- Tiền Giang ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Quản lý hàng hóa, hàng khuyến mãi tại Kho DC/NPP, tại từng siêu thị.
- Follow hàng hóa từ nhà máy Unilever đến kho DC/NPP, từ kho DC/NPP đến từng siêu thị.
- Quản lý nhân viên trưng bày ngoài thị trường.
- Đảm bảo KPI và doanh số công ty đề ra.
- Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng: quản lý siêu thị, quản lý vùng, quản lý khu vực.
- Làm việc với buyer, planer,... về các vấn đề KPI, hàng hóa, đặt hàng...
- Report cho cấp quản lý.
- Một số công việc khác quản lý giao.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.
- Nam/ nữ: 25-35 tuổi.
- Có 2-3 năm kinh nghiệm sales MT, giỏi tính toán số liệu, tư duy logic tốt.Ưu tiên hệ thống siêu thị nhỏ lẻ.
- Có kinh nghiệm quản lý nhân viên đội nhóm.
- Ưu tiên kinh nghiệm ngành hàng FMCG.
Kỹ năng
- Có kỹ năng lập kế hoạch, đàm phán và thương lượng.
- Biết xử lý tính huống và giải quyết vấn đề.
- Biết sử dụng vi tính văn phòng: world, excel, powerpoint, tiếng anh giao tiếp.
- Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, và gắn kết nhân viên trên thị trường.
- Kỹ năng: giao tiếp, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề tốt.
Tính cách
- Thái độ tích cực & tinh thần chiến thắng.
- Năng động & chủ động trong công việc.
- Tự tin & kiên trì.

Tại CÔNG TY TNHH AN HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp hàng đầu VN về lĩnh vực FMCG.
- Được đào tạo kiến thức, kĩ năng về công việc.
- Môi trường thăng tiến, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Tham gia team building, YEP, khám sức khỏe hằng năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HÒA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AN HÒA

CÔNG TY TNHH AN HÒA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 01 Đường K1e, Khu 1, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

