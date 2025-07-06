Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, toà nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Duy trì và chăm sóc tập Khách hàng hiện có của Công ty.

Phát triển mạng lưới khách hàng mới, tập trung vào các Công ty Thiết kế, Công ty Xây dựng, Đại lý và các kênh phân phối cùng ngành hàng.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

Phối hợp, hỗ trợ đối tác trong việc thúc đẩy tiến độ hoàn thành các dự án liên quan.

Hướng dẫn khách hàng xem hàng mẫu, tham quan showroom và trải nghiệm sản phẩm thực tế.

Thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững.

Cập nhật, báo cáo và thống kê dữ liệu khách hàng theo ngày, tháng, quý. Tham gia đầy đủ các cuộc họp kinh doanh theo phân công.

Nắm vững định hướng kinh doanh, xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng hiệu quả để đạt được mục tiêu KPI.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận hoặc Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học các ngành có liên quan.

Giao tiếp Tiếng Trung tốt.

Độ tuổi: 25 – 37 tuổi.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng.

Tính chất công việc linh hoạt, thường xuyên di chuyển, gặp gỡ khách hàng và đối tác.

Ưu tiên ứng viên có tư duy nhạy bén, khả năng nhận diện và nắm bắt nhu cầu, tâm lý khách hàng tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong công việc, có khả năng chịu áp lực và làm việc độc lập hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực:

Lương cứng: từ 18 triệu VND/tháng (không phụ thuộc doanh số).

Thưởng theo KPI và hoa hồng. Tổng thu nhập có thể đạt 18 – 30 triệu VND/tháng.

Phúc lợi:

Hỗ trợ máy tính, không gian làm việc chuyên nghiệp.

Ăn trưa: Hỗ trợ 30.000đ/ngày.

Thưởng chuyên cần: 300.000đ/tháng.

Thưởng thâm niên: 100.000đ/năm.

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, xem xét tăng lương hàng năm.

Môi trường làm việc:

Năng động – cởi mở – đề cao tinh thần đồng đội.

Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

