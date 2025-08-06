Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo học kỳ/năm học

+ Lập kế hoạch kinh doanh căn cứ theo mục tiêu kinh doanh của công ty theo năm học, triển khai các phương án kinh doanh nhằm chăm sóc tốt địa bàn hiện có và tiếp cận mở mới các địa bàn khác: Theo dõi và quản lý số lượng học sinh, lớp học, số trường đăng ký gói dịch vụ của công ty, gặp gỡ và duy trì, thiết lập mối quan hệ với các đối tác: Chủ tịch/phó chủ tịch xã/phường và Nhà trường,...

+ Trong 12 tháng thì có 9 tháng trường hoạt động dạy và học, Đại diện kinh doanh có trách nhiệm làm việc theo thời gian 18 ngày đi trường, các ngày còn lại làm tổng hợp, kế hoạch, trong 18 ngày đi trường đó đều phải báo cáo kết quả công việc hàng ngày theo file quy định.

Thúc đẩy hoàn thành mục tiêu kinh doanh khu vực mình đảm nhiệm.

Lập kế hoạch kinh doanh xác định rõ các nội dung sau:

+ Nghiên cứu, phân tích thị trường toàn diện: Quy mô thị trường, phân khúc thị trường được phân công, phân tích đối thủ cạnh tranh cấp tổng thể khu vực mình phụ trách.

+ Đối tác/khách hàng mục tiêu;

+ Doanh số mục tiêu phân chia theo tuần, tháng, quý, năm;

+ Kế hoạch tiếp thị sản phẩm/dịch vụ;

+ Đề xuất các chiến lược chăm sóc KH, giữ chân khách hàng hiện tại và thu hút KH mới;

+ Tham mưu về sản phẩm, chính sách để phù hợp tình hình kinh doanh thực tế.

Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh, tập hợp thông tin từ thị trường và đưa ra chiến lược kinh doanh cụ thể từng giai đoạn. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Công ty giao.

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, giáo dục. ,

Ưu tiên: Am hiểu về giáo dục; có kinh nghiệm cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho giáo dục là 1 lợi thế. Chấp nhận các ngành khác, có đào tạo

Có từ 1- 2 kinh nghiệm tại vị trí tương đương (ưu tiên người có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên)

Kỹ năng quản lý, điều hành;

Kĩ năng viết báo cáo, lập kế hoạch;

Kĩ năng giao tiếp tốt;

Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng;

Luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh, tinh thần đồng đội;

Tôn trọng đồng nghiệp và nhân viên;

Khả năng chịu áp lực

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chính xác, nhanh nhạy và linh hoạt trong giải quyết vấn đề

1. Chế độ lương, thưởng

- Mức thu nhập: 20-40 triệu đồng.

- Ăn trưa tại văn phòng

- Thưởng, phụ cấp khác: Theo quy định của Công ty;

- Chính sách lương, thưởng: công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.

- Được tham gia các hoạt động Nghỉ mát, hoạt động Teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ...

3. Môi trường làm việc

- Môi trường làm việc giáo dục, văn minh và đoàn kết

- Tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân và đảm bảo quyền lợi

