Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Đại diện kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 03, P303, số 239 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng dựa trên danh sách khách hàng được công ty cung cấp
- Là cầu nối liên hệ trực tiếp với khách hàng trong tất cả các bước của việc bán hàng bao gồm nhưng không giới hạn:
+ Tìm hiểu nhu cầu/mong muốn thực sự của khách hàng
+ Giới thiệu sản phẩm và tư vấn các giải pháp phù hợp
+ Chào giá, thương lượng và ký hợp đồng mua bán
+ Theo dõi và thông báo khách hàng kế hoạch lắp đặt dự kiến
+ Chịu trách nhiệm thông báo và thu hồi các khoản thanh toán của khách hàng
+ Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
- Kết hợp đội kỹ thuật khảo sát công trình/nhà ở thực tế
- Cập nhật tình trạng khách hàng trên hệ thống bán hàng của công ty
- Đạt doanh số bán hàng được chỉ định
- Đi công tác tại các tỉnh/thành khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ từ 26 - 27 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, kinh doanh, ngoại ngữ...
- Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh (là một lợi thế)
- Mong muốn thu nhập tốt thông qua làm việc chăm chỉ và hướng đến mục tiêu cụ thể
- Thật sự yêu thích công việc bán hàng và tiếp xúc với khách hàng
- Ứng viên phải là người trung thực và khiêm tốn
- Tự tin, thoải mái/thân thiện trong giao tiếp
- Có ý thức chủ động và trách nhiệm công việc
- Thích nghi nhanh và chịu được áp lực công việc
- Có tinh thần cầu tiến với mong muốn ngày càng phát triển bản thân
- Hợp tác tốt với nhóm bán hàng và các phòng/ban khác của công ty
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng Ms Office
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (là một lợi thế)
- Thời gian làm việc: Từ 8h30-17h30 các ngày thứ 2 đến thứ 6 – thứ 7 luân phiên
- Làm việc ngoài giờ hoặc cuối tuần sẽ theo điều động của Giám đốc hoặc theo thực tế công việc yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại Công ty của nước ngoài, môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến
- Thu nhập lên đến: 20-30tr (tuỳ năng lực)
- BHYT, BHXH, BHTN, nghỉ phép năm... theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
- Bảo hiểm sức khỏe nhân viên
- Du lịch trong nước và nước ngoài
- Tham gia chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dai-dien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job358282
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TNHH Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/07/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EVIDA
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH EVIDA
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TNHH Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/07/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EVIDA
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH EVIDA
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HWA YOUNG BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HWA YOUNG BEAUTY
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1200 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
1,200 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trần Hồng Quân HOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
17 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VInpearl
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS)
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 50 USD CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
18 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 26 Triệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
24 - 26 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH EVIDA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm