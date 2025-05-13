Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 03, P303, số 239 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng dựa trên danh sách khách hàng được công ty cung cấp

- Là cầu nối liên hệ trực tiếp với khách hàng trong tất cả các bước của việc bán hàng bao gồm nhưng không giới hạn:

+ Tìm hiểu nhu cầu/mong muốn thực sự của khách hàng

+ Giới thiệu sản phẩm và tư vấn các giải pháp phù hợp

+ Chào giá, thương lượng và ký hợp đồng mua bán

+ Theo dõi và thông báo khách hàng kế hoạch lắp đặt dự kiến

+ Chịu trách nhiệm thông báo và thu hồi các khoản thanh toán của khách hàng

+ Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

- Kết hợp đội kỹ thuật khảo sát công trình/nhà ở thực tế

- Cập nhật tình trạng khách hàng trên hệ thống bán hàng của công ty

- Đạt doanh số bán hàng được chỉ định

- Đi công tác tại các tỉnh/thành khác

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên nữ từ 26 - 27 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, kinh doanh, ngoại ngữ...

- Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh (là một lợi thế)

- Mong muốn thu nhập tốt thông qua làm việc chăm chỉ và hướng đến mục tiêu cụ thể

- Thật sự yêu thích công việc bán hàng và tiếp xúc với khách hàng

- Ứng viên phải là người trung thực và khiêm tốn

- Tự tin, thoải mái/thân thiện trong giao tiếp

- Có ý thức chủ động và trách nhiệm công việc

- Thích nghi nhanh và chịu được áp lực công việc

- Có tinh thần cầu tiến với mong muốn ngày càng phát triển bản thân

- Hợp tác tốt với nhóm bán hàng và các phòng/ban khác của công ty

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng Ms Office

- Tiếng Anh giao tiếp tốt (là một lợi thế)

- Thời gian làm việc: Từ 8h30-17h30 các ngày thứ 2 đến thứ 6 – thứ 7 luân phiên

- Làm việc ngoài giờ hoặc cuối tuần sẽ theo điều động của Giám đốc hoặc theo thực tế công việc yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại Công ty của nước ngoài, môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến

- Thu nhập lên đến: 20-30tr (tuỳ năng lực)

- BHYT, BHXH, BHTN, nghỉ phép năm... theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

- Bảo hiểm sức khỏe nhân viên

- Du lịch trong nước và nước ngoài

- Tham gia chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

