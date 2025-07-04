Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Phụ trách chăm sóc và phát triển khách hàng tại địa bàn (có sẵn) được giao bao gồm các nhiệm vụ sau:

- Kế hoạch kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý để đảm bảo target được giao bởi quản lý và ban giám đốc.

- Xây dựng quan hệ: Làm việc hiệu quả với Chủ và Nhân viên nhà thuốc thông qua kết nối điện thoại, zalo, ghé thăm đại lý theo kế hoạch. Quản lý công việc kinh doanh từ xa + ghé thăm định kỳ.

- Triển khai các chương trình bán hàng như: Khuyến mãi hàng tháng, quà tặng đại lý, Thưởng tư vấn viên, POSM và các chương trình khác của công ty.

- Hỗ trợ sau bán hàng: Theo dõi tình hình bán hàng, date, tồn kho, để kịp thời có Phương án hỗ trợ bán hàng…

- Phát triển kinh doanh: Mở rộng thêm đại lý mới trong địa bàn phụ trách, tăng phân phối sản phẩm cho các khách hàng cũ

- Phối hợp với P. Marketing: Tổ chức training kiến thức sản phẩm cho đại lý, Phát triển nội dung sản phẩm trên fanpage nhà thuốc, các hoạt động quảng cáo Digital theo kế hoạch