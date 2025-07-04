Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
TNHH MTV Tâm Quốc Tế

Đại diện kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại TNHH MTV Tâm Quốc Tế

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 đường D4, Phường Phú Thuận TPHCM (Khu Jamona City), Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Phụ trách chăm sóc và phát triển khách hàng tại địa bàn (có sẵn) được giao bao gồm các nhiệm vụ sau:
- Kế hoạch kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý để đảm bảo target được giao bởi quản lý và ban giám đốc.
- Xây dựng quan hệ: Làm việc hiệu quả với Chủ và Nhân viên nhà thuốc thông qua kết nối điện thoại, zalo, ghé thăm đại lý theo kế hoạch. Quản lý công việc kinh doanh từ xa + ghé thăm định kỳ.
- Triển khai các chương trình bán hàng như: Khuyến mãi hàng tháng, quà tặng đại lý, Thưởng tư vấn viên, POSM và các chương trình khác của công ty.
- Hỗ trợ sau bán hàng: Theo dõi tình hình bán hàng, date, tồn kho, để kịp thời có Phương án hỗ trợ bán hàng…
- Phát triển kinh doanh: Mở rộng thêm đại lý mới trong địa bàn phụ trách, tăng phân phối sản phẩm cho các khách hàng cũ
- Phối hợp với P. Marketing: Tổ chức training kiến thức sản phẩm cho đại lý, Phát triển nội dung sản phẩm trên fanpage nhà thuốc, các hoạt động quảng cáo Digital theo kế hoạch

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ: Trưởng thành, kiên trì, gắn bó lâu dài với tập thể.

Tại TNHH MTV Tâm Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường công ty thân thiện, quy trình công việc rõ ràng,
Tổng thu nhập 16-20tr/ tháng (bao gồm lương cứng & thưởng)
Đóng Bảo hiểm xã hội full lương
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h30 – 17h30, Thứ Hai – Thứ Sáu tại Văn phòng công ty ở Quận 7, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH MTV Tâm Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TNHH MTV Tâm Quốc Tế

TNHH MTV Tâm Quốc Tế

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17J, đường 3J, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dai-dien-kinh-doanh-thu-nhap-16-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job361449
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TNHH Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/07/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EVIDA
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH EVIDA
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TNHH Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/07/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EVIDA
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH EVIDA
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ C&X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ C&X
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BTS
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Fourdozen, Inc. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD Fourdozen, Inc.
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1200 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty cổ phần Vilatek làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Vilatek
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu TNHH MTV Tâm Quốc Tế
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH ÂM THANH VIBESTYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH ÂM THANH VIBESTYLE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1200 Triệu Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Sài Gòn
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 12 USD Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS)
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu TNHH MTV Tâm Quốc Tế
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu TNHH Tâm Quốc Tế
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm