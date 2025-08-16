Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ TNHH Tâm Quốc Tế

TNHH Tâm Quốc Tế

Được thành lập từ 2012, Tâm Quốc Tế hiện đang là đại diện độc quyền của các thương hiệu uy tín, chất lượng từ Nhật Bản và Đức với nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp tại Việt Nam đồng hành phát triển với những chuỗi, nhà thuốc lớn, cửa hàng Mẹ & Bé, cửa hàng mỹ phẩm cùng các cửa hàng chuyên về đồ dùng và đồ bơi,... trên phạm vi toàn quốc. Như câu khẩu hiệu “Lan tỏa những điều tốt đẹp”, chúng tôi mong ước mang các sản phẩm hữu ích với chất lượng cao đến người dùng khắp cả nước thông qua hệ thống đại lý, khách hàng đáng tin cậy và ổn định.. Chúng tôi đang là đại diện độc quyền của các thương hiệu quốc tế với các sản phẩm chất lượng, uy tín từ Nhật Bản hỗ trợ sức khỏe, làm đẹp từ Công ty Dược phẩm Waki Pharmaceutical từ 1882 và Tập đoàn Dược phẩm Umeken từ 1978.

Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Hạn nộp: 15/09/2025

Hồ Chí Minh 16 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

