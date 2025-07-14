Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Để phục vụ cho việc phát triển mở rộng thị trường kinh doanh và khách hàng. Nay, HAIVANSHIP tuyển dụng:
- Đại lý viên (Nam): Có kinh nghiệm làm đại lý tàu biển.
- Làm việc tại VP Q7. HCM.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc bằng Tiếng Anh.
- Thu nhập (Lương, thưởng…): từ 20 - 30tr
- Thu nhập (Lương, thưởng…): từ 20 - 30tr
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI