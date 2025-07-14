Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Ngày đăng tuyển: 14/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/08/2025
Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Để phục vụ cho việc phát triển mở rộng thị trường kinh doanh và khách hàng. Nay, HAIVANSHIP tuyển dụng:
- Đại lý viên (Nam): Có kinh nghiệm làm đại lý tàu biển.
- Làm việc tại VP Q7. HCM.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc bằng Tiếng Anh.
- Thu nhập (Lương, thưởng…): từ 20 - 30tr

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

