Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tự động hóa, tích hợp hệ thống và phân phối thiết bị công nghiệp tại Việt Nam. Với gần 20 năm kinh nghiệm, ETEK tự hào là đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: sản xuất, thực phẩm, điện tử, dược phẩm, ô tô và năng lượng tái tạo. ETEK quy tụ đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động, cùng hệ sinh thái sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. ETEK luôn cam kết mang đến giải pháp tối ưu – dịch vụ tận tâm – chất lượng bền vững cho khách hàng.

Để mở rộng và phát triển thị trường phía Nam, chúng tôi đang tìm kiếm một Trưởng Văn phòng đại diện tài năng, giàu kinh nghiệm và có tầm nhìn để dẫn dắt đội ngũ tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn thể hiện năng lực lãnh đạo, xây dựng và phát triển một chi nhánh vững mạnh, đóng góp vào sự thành công chung của ETEK.

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo vận hành hiệu quả, đúng định hướng phát triển chung của công ty.

- Là đầu mối đại diện ETEK trong các hoạt động đối ngoại, kinh doanh, nhân sự và hành chính tại khu vực phía Nam.