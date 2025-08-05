Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Mức lương
35 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tự động hóa, tích hợp hệ thống và phân phối thiết bị công nghiệp tại Việt Nam. Với gần 20 năm kinh nghiệm, ETEK tự hào là đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: sản xuất, thực phẩm, điện tử, dược phẩm, ô tô và năng lượng tái tạo. ETEK quy tụ đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động, cùng hệ sinh thái sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. ETEK luôn cam kết mang đến giải pháp tối ưu – dịch vụ tận tâm – chất lượng bền vững cho khách hàng.
Để mở rộng và phát triển thị trường phía Nam, chúng tôi đang tìm kiếm một Trưởng Văn phòng đại diện tài năng, giàu kinh nghiệm và có tầm nhìn để dẫn dắt đội ngũ tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn thể hiện năng lực lãnh đạo, xây dựng và phát triển một chi nhánh vững mạnh, đóng góp vào sự thành công chung của ETEK.
Để mở rộng và phát triển thị trường phía Nam, chúng tôi đang tìm kiếm một Trưởng Văn phòng đại diện
MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo vận hành hiệu quả, đúng định hướng phát triển chung của công ty.
- Là đầu mối đại diện ETEK trong các hoạt động đối ngoại, kinh doanh, nhân sự và hành chính tại khu vực phía Nam.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

