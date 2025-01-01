Tất cả địa điểm
Tổng 71 kết quả / Từ khoá "Đại diện kinh doanh"
Công việc Đại diện kinh doanh

-

Có 71 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Việc làm đại diện kinh doanh là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, giúp mở rộng thị trường, phát triển số lượng doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng vị trí này ngày càng tăng với thu nhập cạnh tranh từ 4.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, thu hút nhiều ứng viên tiềm năng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm đại diện kinh doanh

Đại diện kinh doanh là người đại diện cho nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, chịu trách nhiệm bán các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng như doanh nghiệp hoặc tổ chức. Thông thường, các đại lý kinh doanh thường làm việc tại các công ty sản xuất hoặc đại lý kinh doanh.

Đại diện kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp, mang lại giá trị thiết thực cho cả khách hàng và nhà cung cấp. Ngoài việc giới thiệu và tư vấn sản phẩm, họ còn hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục liên quan đến hợp đồng, giao dịch và thanh toán.

Nhu cầu việc làm đại diện kinh doanh đang gia tăng.
Nhu cầu việc làm đại diện kinh doanh đang gia tăng.

Tuy là ngành mới nhưng hiện nay có hàng trăm tin tuyển việc làm đại diện kinh doanh trên các trang tìm việc mỗi tháng, cho thấy nhu cầu nhân sự ở lĩnh vực này đang có sự gia tăng. Các khu vực tuyển dụng nhiều nhất thường là các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM với mức lương hấp dẫn. Bên cạnh đó, công việc này còn mang lại cơ hội thăng tiến rõ ràng, có thể lên các vị trí như trưởng nhóm, quản lý khu vực hoặc giám đốc kinh doanh.

2. Mức lương trung bình của việc làm đại diện kinh doanh

Ngành đại diện kinh doanh được coi là một công việc có sức thu nhập rất hấp dẫn. Ngoài lương cơ bản, đại diện kinh doanh còn nhận hoa hồng từ các giao dịch thành công, giúp tổng thu nhập gia tăng đáng kể. Theo Job3s tìm hiểu, mức lương của đại diện kinh doanh thường dao động từ 4.000.000 đến 50.000.000 VNĐ/tháng. Để đạt được được mức lương cao phụ thuộc vào các yếu tố dưới đây:

  • Tính chất công việc: Đại diện kinh doanh làm việc trong lĩnh vực B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) thường có mức lương và hoa hồng cao hơn nhân viên kinh doanh với khách hàng B2C (doanh nghiệp với khách hàng cá nhân) do giá trị đơn hàng và độ phức tạp của giao dịch.

Khách hàng mục tiêu của các đại diện kinh doanh là các công ty B2B
Khách hàng mục tiêu của các đại diện kinh doanh là các công ty B2B

  • Khu vực: Mức lương tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM thường cao hơn các tỉnh thành khác do chi phí sinh hoạt và mức độ cạnh tranh cao hơn.

  • Lĩnh vực: Ngành nghề kinh doanh cũng ảnh hưởng đến thu nhập. Ví dụ, đại diện kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, công nghệ, dược phẩm,... thường có mức lương cao do yêu cầu cao về trình độ chuyên môn và kỹ năng.

  • Kinh nghiệm: Ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng tốt sẽ được trả lương cao hơn do họ có khả năng đóng góp nhiều hơn cho công ty.

  • Quy mô doanh nghiệp: Các công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia thường có chế độ đãi ngộ tốt hơn so với các doanh nghiệp nhỏ do có nguồn lực tài chính mạnh và chính sách nhân sự hấp dẫn hơn.

3. Mô tả công việc của việc làm đại diện kinh doanh

Một bản mô tả công việc chi tiết và rõ ràng ngay từ đầu là yếu tố quan trọng để lựa chọn được nhân viên đại diện kinh doanh phù hợp. Đối với vị trí kinh doanh đại diện, bản mô tả công việc cần nêu rõ yêu cầu công việc như sau:

Một số nhiệm vụ chính:

  • Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng: Việc làm đại diện kinh doanh bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, sau đó chủ động tiếp cận thông tin qua các kênh như điện thoại, email, mạng xã hội …
  • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ: Đại diện bán hàng cần nắm vững kiến thức về sản phẩm/dịch vụ, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Từ đó, họ có giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp và thuyết phục.
  • Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng: Đại diện kinh doanh cũng cần hiểu rõ về tâm lý khách hàng, có khả năng giao tiếp tốt thương lượng về giá cả, phương thức thanh toán, điều khoản hợp đồng,... sao cho có lợi và đạt được mục tiêu doanh số.
  • Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: Sau khi giao dịch, công việc của đại diện kinh doanh chưa kết thúc. Họ cần theo dõi, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
  • Một số nhiệm vụ khác: Ngoài những công việc chính đã được đề cập, đại diện kinh doanh còn phải đảm nhận các nhiệm vụ khác như làm báo cáo kinh doanh, phối hợp với bộ phận marketing trong các chương trình quảng bá sản phẩm.
Nhiệm vụ chính của đại diện kinh doanh là tư vấn, giới thiệu thông tin đến khách hàng
Nhiệm vụ chính của đại diện kinh doanh là tư vấn, giới thiệu thông tin đến khách hàng

4. Yêu cầu đối với việc làm đại diện kinh doanh

Để trở thành một đại diện kinh doanh thành công, bạn cần có những kỹ năng và phẩm chất sau:

  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt là yếu tố then chốt để xây dựng mối quan hệ với khách hàng, thuyết phục và chốt sales. Đại diện kinh doanh cần biết cách lắng nghe tích cực, diễn đạt rõ ràng, truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả và tạo ấn tượng tốt với khách hàng.
  • Kỹ năng đàm phán: Đàm phán là một phần quan trọng trong công việc kinh doanh. Bạn cần có khả năng thương lượng, thuyết phục, nhượng bộ và điều chỉnh để đạt được những thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
  • Kỹ năng thuyết trình: Một đại diện kinh doanh xuất sắc phải biết cách trình bày sản phẩm/dịch vụ một cách thu hút, sinh động và thuyết phục bằng ngôn ngữ hình thể, giọng nói và các công cụ hỗ trợ như slide, video,...
  • Kiến thức về sản phẩm/dịch vụ: Kiến thức là phần không thể thiếu đối với một đại diện kinh doanh. Bạn cần am hiểu về sản phẩm/dịch vụ mình đang kinh doanh, nắm vững các tính năng, lợi ích, ưu nhược điểm của sản phẩm/dịch vụ để tư vấn cho khách hàng một cách chính xác và thuyết phục.
  • Kỹ năng tin học văn phòng: Các đại diện bán hàng cần thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint,... để hỗ trợ cho công việc báo cáo, thống kê và trình bày.
  • Kỹ năng ngoại ngữ: Nếu bạn sử dụng thành thạo một hoặc nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,... sẽ là một lợi thế lớn. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến trong ngành kinh doanh.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm đại diện kinh doanh nhiều nhất

Nhu cầu tuyển việc làm đại diện kinh doanh tập trung mạnh tại các thành phố lớn và khu vực kinh tế phát triển. Sau đây là chi tiết các khu vực nổi bật trong tuyển dụng:

  • Tuyển đại diện kinh doanh tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của cả nước, luôn có nhu cầu cao về nhân sự đại diện kinh doanh. Đây là nơi tập trung hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính. Hiện nay, Hà Nội có khoảng một trăm tin tuyển dụng cho vị trí đại diện bán hàng mỗi tháng, đòi hỏi nhân sự trẻ, năng động để tiếp cận khách hàng và mở rộng thị phần.

Mức thu nhập tại Hà Nội thường dao động từ 12.000.000 – 40.000.000/tháng, chưa tính đến các khoản hoa hồng và số doanh thu. Đặc biệt, các công ty trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính thường có chế độ hoa hồng cực kỳ hấp dẫn, giúp nhân viên có cơ hội đạt mức thu nhập vượt trội.

  • Tuyển đại diện kinh doanh tại TP.HCM

TP.HCM được coi là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nơi thu hút đầu tư của hàng loạt tập đoàn đa quốc gia và các công ty lớn trong nước nên nhu cầu tuyển việc làm tại TP.HCM cho vị trí đại diện kinh doanh luôn ở trình độ cao nhất cả nước.

Hằng tháng, vị trí đại diện bán hàng có khoảng 150 tin tuyển dụng, tập trung chủ yếu trong các ngành bất động sản, công nghệ, logistics và sản xuất. Mức lương trung bình của đại diện kinh doanh tại TP.HCM khá hấp dẫn, dao động từ 15.000.000 – 50.000.000/tháng. Môi trường làm việc tại đây rất đa dạng với nhiều công ty lớn, có nhiều cơ hội để phát triển.

Đà Nẵng được gọi là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên mà còn là trung tâm kinh tế và du lịch hàng đầu của miền Trung. Trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã thu hút hàng loạt nhà tư trong và ngoài nước, làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng đại diện kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Trung bình mỗi tháng Đà Nẵng có khoảng 100 tin tuyển dụng cho vị trí đại diện kinh doanh, tập trung vào các ngành bất động sản, du lịch và công nghệ. Nguyên nhân chính đến từ sự phát triển nhanh chóng của thị trường nhà đất, đặc biệt là các dự án nghỉ dưỡng và nghỉ dưỡng cao cấp.

Mức thu nhập tại Đà Nẵng dao động từ 10.000.000 – 30.000.000/tháng, với phần lớn thu nhập từ hoa hồng và số doanh thu. Bên cạnh đó, Đà Nẵng vẫn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn làm việc trong một môi trường thân thiện, ít cạnh tranh hơn so với các thành phố lớn nhưng vẫn có nhiều cơ hội phát triển.

  • Tuyển đại diện kinh doanh Bình Dương, Đồng Nai

Bình Dương và Đồng Nai, hai tỉnh thuộc khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, được xem là “thủ phủ công nghiệp” của cả nước. Với hiện diện của hàng loạt khu công nghiệp như VSIP, AMATA, và Nhơn Trạch, nhu cầu tuyển việc làm đại diện kinh doanh tại đây luôn duy trì ở mức cao.

Nhu cầu tuyển việc làm các đại diện kinh doanh của khu công nghiệp VSIP đang tăng
Nhu cầu tuyển việc làm các đại diện kinh doanh của khu công nghiệp VSIP đang tăng

Mỗi tháng, khu vực này có vài chục đến vài trăm tin tuyển dụng được đăng tải. Thu nhập tại Bình Dương và Đồng Nai dao động từ 12.000.000 – 35.000.000/tháng, chưa kể đến các khoản thưởng doanh thu hấp dẫn, thu hút nhiều ứng viên. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và hậu cần đều cần đội ngũ đại diện kinh doanh để mở rộng thị trường và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Quảng Ninh nổi tiếng với Vịnh Hạ Long, nhưng đây cũng là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất miền Bắc. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, công nghiệp nặng và thương mại, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Ninh cho vị trí đại diện kinh doanh đang ngày càng gia tăng.

Mức thu nhập cơ bản tại Quảng Ninh dao động từ 10.000.000 – 25.000.000/tháng. Nhiều ứng viên bị thu hút bởi sự đa dạng của các công ty và cơ hội thăng tiến. Hàng tháng tại Quảng Ninh có gần một trăm tin tuyển dụng vị trí đại diện kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực như bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch và thương mại với các dự án lớn như sân bay Vân Đồn, khu kinh tế Vân Đồn và Mộc Cái Lân. Các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm nhân sự để đáp ứng nhu cầu mở rộng.

Tóm lại, việc làm đại diện kinh doanh là một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn, không chỉ mang lại thu nhập tốt mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao tại các khu vực kinh tế quan trọng, đây là thời điểm lý tưởng để các ứng viên tìm kiếm và ứng tuyển vào vị trí trí này.