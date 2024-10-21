Tuyển Đào Tạo thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty trách nhiệm hữu hạn Prestige Global
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty trách nhiệm hữu hạn Prestige Global

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Prestige Global

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 37, liền kề 7B khu Dịch Vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Đọc nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng, sản phẩm của nhà cung cấp( sẽ được hướng dẫn) Đăng sản phẩm lên các cửa hàng Chăm sóc, theo dõi đơn hàng, nếu đơn hàng có vấn đề báo cáo trưởng nhóm để xử lý.
Đọc nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng, sản phẩm của nhà cung cấp( sẽ được hướng dẫn)
Đăng sản phẩm lên các cửa hàng
Chăm sóc, theo dõi đơn hàng, nếu đơn hàng có vấn đề báo cáo trưởng nhóm để xử lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc full time tại văn phòng. Có ý thức trách nhiệm trong công việc, khả năng học hỏi tốt, nhanh nhẹn. Đọc viết tiếng anh cơ bản Sử dụng được máy tính và tin học văn phòng cơ bản. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ, marketing,... ( chấp nhận các bạn chờ bằng) Văn phòng: Công ty Prestige Global Số 37, liền kề 7B khu Dịch Vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Làm việc full time tại văn phòng.
Có ý thức trách nhiệm trong công việc, khả năng học hỏi tốt, nhanh nhẹn.
Đọc viết tiếng anh cơ bản
Sử dụng được máy tính và tin học văn phòng cơ bản.
Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ, marketing,... ( chấp nhận các bạn chờ bằng)
Văn phòng: Công ty Prestige Global Số 37, liền kề 7B khu Dịch Vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Prestige Global Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-10triệu ( lương cứng, hỗ trợ, thưởng, hoa hồng, trung bình >10 triệu nếu chăm chỉ biết nắm bắt lương có thể nhiều hơn) 1 năm review lương 2 lần, tăng lương thưởng nếu thể hiện tốt trong công việc Được đào tạo, không yêu cầu máy tính làm việc. Tháng được nghỉ phép 1 ngày vẫn hưởng đầy đủ. Cơ hội học hỏi các kiến thức, kỹ năng về kinh doanh, quản lý, chăm sóc khách hàng, tư vấn, photoshop... Nghỉ lễ tết, thưởng theo quy định của nhà nước. Có lương tháng thứ 13. Môi trường trẻ trung năng động, MMO networking, tích cực có cơ hội phát triển năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến như trưởng nhóm, trưởng phòng quản lý từng bộ phận Thường xuyên có các buổi offline, sinh nhật, party, team building,du lịch định kỳ mỗi quý, offline văn nghê thể thao...
Mức lương: 7-10triệu ( lương cứng, hỗ trợ, thưởng, hoa hồng, trung bình >10 triệu nếu chăm chỉ biết nắm bắt lương có thể nhiều hơn)
1 năm review lương 2 lần, tăng lương thưởng nếu thể hiện tốt trong công việc
Được đào tạo, không yêu cầu máy tính làm việc.
Tháng được nghỉ phép 1 ngày vẫn hưởng đầy đủ.
Cơ hội học hỏi các kiến thức, kỹ năng về kinh doanh, quản lý, chăm sóc khách hàng, tư vấn, photoshop...
Nghỉ lễ tết, thưởng theo quy định của nhà nước.
Có lương tháng thứ 13.
Môi trường trẻ trung năng động, MMO networking, tích cực có cơ hội phát triển năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến như trưởng nhóm, trưởng phòng quản lý từng bộ phận
Thường xuyên có các buổi offline, sinh nhật, party, team building,du lịch định kỳ mỗi quý, offline văn nghê thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Prestige Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn Prestige Global

Công ty trách nhiệm hữu hạn Prestige Global

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 37, Liền kề 7B, KDV Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

