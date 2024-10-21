Tuyển Đào Tạo thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 37, liền kề 7B khu Dịch Vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Đọc nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng, sản phẩm của nhà cung cấp( sẽ được hướng dẫn) Đăng sản phẩm lên các cửa hàng Chăm sóc, theo dõi đơn hàng, nếu đơn hàng có vấn đề báo cáo trưởng nhóm để xử lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc full time tại văn phòng. Có ý thức trách nhiệm trong công việc, khả năng học hỏi tốt, nhanh nhẹn. Đọc viết tiếng anh cơ bản Sử dụng được máy tính và tin học văn phòng cơ bản. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ, marketing,... ( chấp nhận các bạn chờ bằng) Văn phòng: Công ty Prestige Global Số 37, liền kề 7B khu Dịch Vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Prestige Global Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-10triệu ( lương cứng, hỗ trợ, thưởng, hoa hồng, trung bình >10 triệu nếu chăm chỉ biết nắm bắt lương có thể nhiều hơn) 1 năm review lương 2 lần, tăng lương thưởng nếu thể hiện tốt trong công việc Được đào tạo, không yêu cầu máy tính làm việc. Tháng được nghỉ phép 1 ngày vẫn hưởng đầy đủ. Cơ hội học hỏi các kiến thức, kỹ năng về kinh doanh, quản lý, chăm sóc khách hàng, tư vấn, photoshop... Nghỉ lễ tết, thưởng theo quy định của nhà nước. Có lương tháng thứ 13. Môi trường trẻ trung năng động, MMO networking, tích cực có cơ hội phát triển năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến như trưởng nhóm, trưởng phòng quản lý từng bộ phận Thường xuyên có các buổi offline, sinh nhật, party, team building,du lịch định kỳ mỗi quý, offline văn nghê thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Prestige Global

