Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hoàng Hoa Thám, phường 12, Tân Bình, Tân Bình, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Kiểm tra các điều kiện của thuê bao trên hệ thống để lựa chọn, tư vấn cho khách hàng (KH) sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng của KH

Gọi ra cho KH để mời KH mua sản phẩm/dịch vụ của Viettel

Thực hiện đăng ký trực tiếp dịch vụ cho KH đối với các nghiệp vụ được đăng ký trực tiếp hoặc tạo đơn hàng và giao cho nhân viên địa bàn các kênh BHTT/CHTT đi triển khai cho KH

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các phản ánh/khiếu nại của KH.

Kiểm tra tiến độ các đơn hàng đã tạo trên hệ thống cho KH, đôn đốc triển khai để đảm bảo tiến độ yêu cầu của KH.

Cập nhật các thông tin mới, các thông tin thay đổi về chính sách sản phẩm/dịch vụ của Viettel để tư vấn cho KH

Tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao theo ngày/tuần/tháng lên cấp quản lý

Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển nghiệp vụ.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Ưu tiên nhân sự có chuyên môn, ưu tiên các chuyên ngành kỹ thuật, Công nghệ thông tin, kinh tế,… tùy từng loại dịch vụ; ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm bán hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Nhân sự có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng Word, Excel, PowerPoint (máy tính, máy phô tô...).

Chất giọng dễ nghe, không nói ngọng.

Am hiểu về thị trường viễn thông là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh trung bình 10-14 triệu, thưởng theo hiệu quả công việc.

Chế độ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO

