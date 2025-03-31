Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SILA VIÊN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILA VIÊN THÀNH
- Hà Nội: D29, Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Kinh doanh về Thiết bị & Vật tư Y tế cung cấp nhà thuốc, quầy thuốc, công ty dược, bệnh viện, sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc có giấy chứng nhận đầy đủ;
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng (khách sỉ, lẻ) về sản phẩm Thiết bị Y tế của công ty. Xây dựng, phát triển data khách hàng.
Củng cố và phát triển quan hệ với khách hàng. Giải đáp thắc mắc, đàm phán về giá cả, hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng (Nếu có).
Lên kế hoạch và đi thị trường, mở rộng thị trường.
Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.
Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh và các hàng hóa cần thiết theo nhu cầu thị trường.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm mảng vật tư, thiết bị y tế,… (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc
Trung thực, chân thành, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILA VIÊN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 30k/ ngày
Phụ cấp nhân viên chuyên cần: 200 - 500k/ tháng
Có đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, du lịch mỗi năm, nghỉ phép nguyên lương 12 ngày/ năm, thưởng lễ tết, thưởng sinh nhật, làm chế độ nghỉ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ con ốm, vợ chồng ốm, bố mẹ ốm,...
Nhân sự hoà đồng giúp đỡ nhau trong công việc, không toxic, nghe nhạc Phật chill chill,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILA VIÊN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI