Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc
Ngày đăng tuyển: 06/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79 đường DT743, KP Đông Chiêu, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Dĩ An, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
2. Chăm sóc và duy trì khách hàng hiện tại
3. Báo giá & đàm phán hợp đồng, làm mẫu.
4. Theo dõi đơn hàng và công nợ.
5. Báo cáo & lập kế hoạch kinh doanh
6. Tìm hiểu thị trường và đối thủ, khai thác tối đa thông tin khách hàng.
7. Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng. 8. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bao bì, nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
2. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
3. Có kỹ năng làm việc và giao tiếp tốt, xử lý công việc cẩn thận. nhanh gọn.
4. Có khả năng gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN theo luật hiện hành
- Thu nhập từ 7.000.000-20.000.000 VN (Lương tháng 13, Thưởng doanh số,...)
- Tham gia khám sức khỏe, du lịch hàng năm
- Tham gia các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng kinh doanh, kỹ thuật bao bì,...
- Được làm việc trong môi trường năng động trẻ trung. - Được chủ động đề xuất các chương trình khuyến mãi, chiết khấu theo từng nhóm khách hàng (trong khung được duyệt).
- Được tiếp cận dữ liệu báo giá, thông số kỹ thuật sản phẩm phục vụ kinh doanh.
- Được yêu cầu các bộ phận sản xuất/kỹ thuật/kho vận hỗ trợ đảm bảo tiến độ đơn hàng. - Được quyền đề xuất ngưng giao dịch với khách hàng vi phạm cam kết hoặc chậm công nợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc

Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34-36-36A đường số 9, Linh Xuân, Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

