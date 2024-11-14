Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS

Mức lương
3 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 51 ngõ 16 Hoàng Cầu

- Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

- Tìm hiểu các dự án của Công ty đang bán.
- Gọi điện theo Data có sẵn từ Marketing và Team Leader để tư vấn về dự án công ty đang bán và lấy thông tin khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng tiềm năng.
- Lập File báo cáo công việc hàng ngày
Địa chỉ: Số 51 ngõ 16 Hoàng Cầu - Phường Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
- Có kinh nghiệm là một lợi thế
- Thời gian làm việc tối thiểu 5 buổi 1 tuần, có thể làm các buổi tự chọn ko cần cố định.
- Có máy tính riêng
- Độ tuổi 18 - 35t.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 25k/ 1 giờ + thưởng 100k -> 200k một cuộc hẹn.
- Được nắm thông tin về thị trường BDS
- Có cơ hội được rèn luyện trước khi tham gia vào thị trường BDS dành cho các bạn yêu thích làm công việc mà chưa có thời gian.
- Cung cấp sẵn điện thoại và data, môi trường làm việc chuẩn mực.
- Thời gian làm việc: Linh động sáng 9h - 11h30, chiều 14h - 17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 ngõ 16 Hoàng Cầu - Phường Ô Chợ Dừa

