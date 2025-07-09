Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 81 Hoàng Tăng Bí, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Lái xe ôtô Van - Thaco công ty cung cấp theo tuyến dưới sự phân công của công ty: Hà Nội và một số các tỉnh phía bắc.

Làm việc với khách hàng, nhân viên giao nhận, nhân viên kho để nhận hàng hóa lên xe.

- Vận chuyển, quản lý chất lượng và số lượng hàng hóa trên xe đảm bảo an toàn hàng hóa

- Xử lý các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng lái xe B2 trở lên

- Thông thạo đường Hà Nội và một số các tỉnh lân cận phía Bắc (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lái xe, vận chuyển, chở hàng)

- Nam, có sức khỏe tốt, giao tiếp nhanh nhẹn

Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng : 9.000.000 - 10.000.000 ( có lương KPI: trung bình 10.000.000 - 13.000.000)

- Thưởng lương tháng 13 ( trung bình 2 tháng lương) + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........).

- Xét tăng lương 2 lần/ năm. (Mỗi lần 700.000 )

- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật, cưới hỏi,...theo quy định Công ty. Du lịch: 3.5 triệu/ năm.

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước

- Được đào tạo chuyên nghiệp và nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

