Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 81 Hoàng Tăng Bí, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Lái xe ôtô Van - Thaco công ty cung cấp theo tuyến dưới sự phân công của công ty: Hà Nội và một số các tỉnh phía bắc.
Làm việc với khách hàng, nhân viên giao nhận, nhân viên kho để nhận hàng hóa lên xe.
- Vận chuyển, quản lý chất lượng và số lượng hàng hóa trên xe đảm bảo an toàn hàng hóa
- Xử lý các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng lái xe B2 trở lên
- Thông thạo đường Hà Nội và một số các tỉnh lân cận phía Bắc (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lái xe, vận chuyển, chở hàng)
- Nam, có sức khỏe tốt, giao tiếp nhanh nhẹn

Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng : 9.000.000 - 10.000.000 ( có lương KPI: trung bình 10.000.000 - 13.000.000)
- Thưởng lương tháng 13 ( trung bình 2 tháng lương) + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........).
- Xét tăng lương 2 lần/ năm. (Mỗi lần 700.000 )
- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật, cưới hỏi,...theo quy định Công ty. Du lịch: 3.5 triệu/ năm.
- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
- Được đào tạo chuyên nghiệp và nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT4, Vimeco 2, phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

