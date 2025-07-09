Tuyển Thợ mộc CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô C - KCN Bình Phú, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Thợ mộc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Sản xuất các sản phẩm nội thất cao cấp gỗ Óc Chó theo bản vẽ kỹ thuật

- Phối hợp với tổ đội kỹ thuật để hoàn thiện sản phẩm đúng tiến độ

- Đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tay nghề cao hoặc kinh nghiệm làm việc với các dòng gỗ Óc Chó

- Có thể ra được mẫu, biết đọc bản vẽ

- Sử dụng thành thạo các loại máy móc trong ngành mộc.

- Tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, làm việc trung thực cẩn thận, gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 15tr - 20tr (Tùy năng lực)

- Có hỗ trợ ăn và chỗ ở cho thợ ở xa

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

- Có cơ hội nâng cao tay nghề và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin