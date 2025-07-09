Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Leika - Số 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự cho công ty, tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch

Sắp xếp lịch phỏng vấn, hỗ trợ ứng viên trong quá trình làm việc

Thực hiện nhập liệu database ứng viên trên các phần mềm quản trị.

Quản lý hồ sơ ứng viên

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Chi tiết được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân sự

Đam mê ngành nhân sự, định hướng lâu dài theo ngành nhân sự.

Sử dụng thành thạo Excel, Drive là lợi thế

Nhanh nhẹn, nắm bắt nhanh, hoạt bát, siêng năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực thực tập 5.000.000 – 6.000.000đ

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

Đạo đào tạo bài bản về nghiệp vụ nhân sự: tuyển dụng, hành chính, C&B

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi 25%

Làm việc trong môi trường Top công ty thời trang năng động, trẻ trung sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin