Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Leika
- Số 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự cho công ty, tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch
Sắp xếp lịch phỏng vấn, hỗ trợ ứng viên trong quá trình làm việc
Thực hiện nhập liệu database ứng viên trên các phần mềm quản trị.
Quản lý hồ sơ ứng viên
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch tuyển dụng
Chi tiết được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân sự
Đam mê ngành nhân sự, định hướng lâu dài theo ngành nhân sự.
Sử dụng thành thạo Excel, Drive là lợi thế
Nhanh nhẹn, nắm bắt nhanh, hoạt bát, siêng năng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thực thực tập 5.000.000 – 6.000.000đ
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
Đạo đào tạo bài bản về nghiệp vụ nhân sự: tuyển dụng, hành chính, C&B
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi 25%
Làm việc trong môi trường Top công ty thời trang năng động, trẻ trung sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
