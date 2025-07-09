Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN4, đường Hạnh Phúc, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Triển khai các chương trình bán hàng và kế hoạch kinh doanh nhằm tăng doanh số: Mở mã mới, chào hàng siêu thị mới, Gia tăng mở mới, phát triển hình ảnh sản phẩm của công ty

Tiếp nhận đơn hàng và các thông tin từ các hệ thống siêu thị, cửa hàng phụ trách

Lập kế hoạch bán hàng và đề xuất chương trình khuyến mại theo tháng.

Thiết lập mạng lưới kinh doanh, phát triển kinh doanh trong khu vực

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, trưởng quầy, ngành hàng, buyer trong hệ thống siêu thị để thuận lợi trong việc việc đặt hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong bán hàng.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh ở vị trí Quản lý sales kênh siêu thị. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các hệ thống siêu thị lớn như Lotte, Mega Market, Big C...

- Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng,khả năng quản lý và xây dựng chiến lược kinh doanh

- Kỹ năng bán hàng, tư vấn chăm sóc khách hàng xây dựng mạng lưới tiêu thụ, am hiểu lĩnh vực kinh doanh siêu thị...

Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán

- Hưởng 12 ngày phép/ năm

- Tăng lương hàng năm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin