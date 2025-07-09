Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
- Hà Nội: Lô CN4, đường Hạnh Phúc, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Triển khai các chương trình bán hàng và kế hoạch kinh doanh nhằm tăng doanh số: Mở mã mới, chào hàng siêu thị mới, Gia tăng mở mới, phát triển hình ảnh sản phẩm của công ty
Tiếp nhận đơn hàng và các thông tin từ các hệ thống siêu thị, cửa hàng phụ trách
Lập kế hoạch bán hàng và đề xuất chương trình khuyến mại theo tháng.
Thiết lập mạng lưới kinh doanh, phát triển kinh doanh trong khu vực
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, trưởng quầy, ngành hàng, buyer trong hệ thống siêu thị để thuận lợi trong việc việc đặt hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong bán hàng.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban giám đốc
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh ở vị trí Quản lý sales kênh siêu thị. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các hệ thống siêu thị lớn như Lotte, Mega Market, Big C...
- Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng,khả năng quản lý và xây dựng chiến lược kinh doanh
- Kỹ năng bán hàng, tư vấn chăm sóc khách hàng xây dựng mạng lưới tiêu thụ, am hiểu lĩnh vực kinh doanh siêu thị...
Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng 12 ngày phép/ năm
- Tăng lương hàng năm
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI