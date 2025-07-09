Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 01, LK15 KĐT mới Phú Lương, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

• Thực hiện vẽ bản vẽ shop (shop drawing)/ bản vẽ hoàn công tại công trường các dự án;

• Đệ trình bản vẽ shop cho Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư để được phê duyệt;

• Làm việc với Giám sát, QS Chủ đầu tư để cập nhật/điều chỉnh phương án thi công; cập nhật bản vẽ phát hành, bản vẽ shop, các đầu mục phát sinh và đệ trình phê duyệt lại;

• Kiểm tra hiện trường vẽ bản vẽ sơ họa hoàn công, hoàn công;

• Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành.

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong nghề

• Trung thực, năng động, nhiệt tình

• Có khả năng làm việc ngoài giờ và đi công tác xa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng từ 12 - 25 Triệu/tháng (tùy vào năng lực )

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thỏa sức sáng tạo, đào tạo phát triển bản thân.

• Thưởng hiệu quả công việc tháng (10% lương cho cán bộ xuất sắc)

• Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả dự án

• Hàng năm định kỳ xem xét tăng lương

• Đi du lịch và các chế độ phúc lợi khác theo quy định

• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo luật hiện hành

