Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Ngày đăng tuyển: 09/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 01, LK15 KĐT mới Phú Lương, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

• Thực hiện vẽ bản vẽ shop (shop drawing)/ bản vẽ hoàn công tại công trường các dự án;
• Đệ trình bản vẽ shop cho Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư để được phê duyệt;
• Làm việc với Giám sát, QS Chủ đầu tư để cập nhật/điều chỉnh phương án thi công; cập nhật bản vẽ phát hành, bản vẽ shop, các đầu mục phát sinh và đệ trình phê duyệt lại;
• Kiểm tra hiện trường vẽ bản vẽ sơ họa hoàn công, hoàn công;
• Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành.
• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong nghề
• Trung thực, năng động, nhiệt tình
• Có khả năng làm việc ngoài giờ và đi công tác xa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng từ 12 - 25 Triệu/tháng (tùy vào năng lực )
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thỏa sức sáng tạo, đào tạo phát triển bản thân.
• Thưởng hiệu quả công việc tháng (10% lương cho cán bộ xuất sắc)
• Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả dự án
• Hàng năm định kỳ xem xét tăng lương
• Đi du lịch và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đa, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

