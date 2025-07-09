Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Bất Động Sản Nhất Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách cho ứng viên.

Lập kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn.

Đàm phán mức lương và các điều khoản khác với ứng viên.

Theo dõi quá trình thử việc của nhân viên mới.

Quản lý hồ sơ ứng viên và cập nhật thông tin.

Báo cáo kết quả tuyển dụng cho quản lý.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty trong các hoạt động liên quan đến nhân sự.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường mới.

Am hiểu về thị trường bất động sản là một lợi thế.

Tại Công Ty Bất Động Sản Nhất Long Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Bất Động Sản Nhất Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin