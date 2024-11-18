Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
- Hồ Chí Minh: Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa lâm sàng như Nội, Nhi, Hồi sức cấp cứu...
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng theo phác đồ điều trị của bác sĩ
Theo dõi, đánh giá tình trạng bệnh nhân, ghi chép diễn biến bệnh
Hướng dẫn, tư vấn các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và gia đình
Thực hiện các thủ thuật điều dưỡng: tiêm, truyền dịch, băng bó...
Thực hiện chế độ ăn của bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ
Giúp đỡ bệnh nhân vệ sinh cá nhân, ăn uống, đi lại...
Vệ sinh dụng cụ, thiết bị chăm sóc bệnh nhân đảm bảo vô trùng
Tuân thủ quy trình chuyên môn điều dưỡng của khoa, bệnh viện
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc ở bệnh viện là một lợi thế
Có chứng chỉ sơ cấp cứu là một lợi thế
Yêu nghề, tận tâm với người bệnh
Giao tiếp tốt, ứng xử hòa nhã, biết lắng nghe
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc
Chịu được áp lực công việc cao
Sức khỏe tốt, có khả năng trực đêm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước
Thưởng lễ, tết hằng năm
