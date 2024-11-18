Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa lâm sàng như Nội, Nhi, Hồi sức cấp cứu...

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng theo phác đồ điều trị của bác sĩ

Theo dõi, đánh giá tình trạng bệnh nhân, ghi chép diễn biến bệnh

Hướng dẫn, tư vấn các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và gia đình

Thực hiện các thủ thuật điều dưỡng: tiêm, truyền dịch, băng bó...

Thực hiện chế độ ăn của bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ

Giúp đỡ bệnh nhân vệ sinh cá nhân, ăn uống, đi lại...

Vệ sinh dụng cụ, thiết bị chăm sóc bệnh nhân đảm bảo vô trùng

Tuân thủ quy trình chuyên môn điều dưỡng của khoa, bệnh viện

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề

Có kinh nghiệm làm việc ở bệnh viện là một lợi thế

Có chứng chỉ sơ cấp cứu là một lợi thế

Yêu nghề, tận tâm với người bệnh

Giao tiếp tốt, ứng xử hòa nhã, biết lắng nghe

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc

Chịu được áp lực công việc cao

Sức khỏe tốt, có khả năng trực đêm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng hấp dẫn. Đóng bảo hiểm full lương

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước

Thưởng lễ, tết hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

