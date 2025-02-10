Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 9.000.000 – 12.000.000 VNĐ + thưởng nếu tạo doanh thu tốt vượt KPI. - Ký kết HĐLĐ, hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo Luật lao động. - Chế độ du lịch, nghỉ phép, sinh nhật & thưởng ngày Lễ/Tết.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tìm kiếm, gặp gỡ, tạo mối quan hệ tốt với các đối tác là các trường học.

- Giới thiệu, tư vấn chương trình Tiếng Anh STEM của công ty.

- Đàm phán ký kết hợp đồng với các đối tác.

- Theo dõi sát sao chương trình giảng dạy khi thực hiện hợp đồng. Đón nhận các phản hồi tốt & chưa tốt để cùng công ty liên tục cải tiến chương trình. Sẵn sàng hỗ trợ các đối tác khi có yêu cầu.

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác.

- Phối hợp & hỗ trợ phòng Kế toán, Hành chính thực hiện các công việc tài chính trong hợp đồng.

- Phối hợp tổ chức các buổi trải nghiệm, sự kiện của Công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp & xử lý tình huống tốt, thiện cảm và tin tưởng. Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng giáo dục.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và cẩn thận trong công việc.

- Tuổi từ 27 trở lên

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH

